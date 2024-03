… E per i più piccoli c’è la caccia alle uova!

MagicLand, il noto parco divertimenti di Valmontone, riapre in grande stile con una serie di entusiasmanti e divertenti novità, che promettono un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

In occasione delle festività pasquali, il Parco sarà aperto eccezionalmente il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile, offrendo così un’opportunità unica per trascorrere momenti indimenticabili con amici e familiari. In particolare, a Pasqua e Pasquetta, gli aspiranti piccoli esploratori potranno partecipare alla JUNGLE EGGSPLORERS, un’esclusiva caccia alle uova, in cui i bambini, utilizzando il loro fiuto da detective, seguendo gli indizi e superando avvincenti prove, dovranno trovare tutte le uova nascoste in giro per MagicLand.

Il 30 marzo segna il debutto della straordinaria produzione “Magic Bubble Show“, uno spettacolo in esclusiva che porterà il pubblico in un viaggio magico attraverso il mondo delle bolle di sapone. Realizzato da Marco Zoppi & Rolanda, rinomati Bubble Artist a livello mondiale, l’evento si svolgerà presso il Gran Teatro Alberto Sordi e sarà incluso nel prezzo del biglietto.

Per la nuova stagione MagicLand presenta sei novità, legate al restyling delle attrazioni, che aggiungeranno ulteriore brivido e adrenalina all’esperienza dei visitatori. Tra queste, l’inquietante nuovo percorso dell’orrore di Katakumba, il terrificante albergo Haunted Hotel 2.0, Mystika 2.0 con un rinnovato look da “capogiro”; e poi, Rapide 2.0, l’attrazione acquatica completamente rinnovata sia a livello meccanico che scenografico, e la nuova Battaglia Navale 2.0, che promette un’esperienza sempre più coinvolgente. Inoltre, il Parco offrirà una vasta gamma di spettacoli ed eventi per tutti i gusti. Tra gli imperdibili, il Magic Bubble Show si distingue per la sua creatività. Seguiranno, durante il periodo estivo, altri sei nuovi spettacoli e musical che intratterranno il pubblico con performance dal vivo di canto e danza.

Infine, il 1° giugno riapre MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico: un’oasi di relax e divertimento per tutta la famiglia. Con una tematizzazione rinnovata e una vasta gamma di attività, MagicSplash sarà il luogo ideale per godersi l’estate.