7 Novembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Magi (Sumai): “Dal Congresso un appello per passare dalle parole ai fatti nella sanità”

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

Dalla carenza di medici al futuro del Servizio sanitario nazionale, fino all’attuazione del Pnrr: saranno questi i temi al centro del 57° Congresso nazionale degli specialisti ambulatoriali del Sumai-Assoprof, in programma dal 9 al 13 novembre. Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Dove finisce la teoria e inizia la cura”, sintetizza l’obiettivo di un confronto volto a tradurre in azioni concrete le molte analisi sullo stato della sanità italiana. Il congresso sarà articolato in tavole rotonde, sessioni formative e momenti di confronto aperti anche ai cittadini.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Papa Francesco, gli psicologi: “Nell’audio fragilità del corpo e forza dello spirito”

Redazione

Guide de L’Espresso, Antonia Klugmann conquista 5 cappelli e Marisa Cuomo migliore cantina d’Italia

Redazione

L’idea di Lukashenko: “Alleanza Russia-Usa per fermare guerre nel mondo”

Redazione