Magi (Sumai): “Dal Congresso un appello per passare dalle parole ai fatti nella sanità”

Dalla carenza di medici al futuro del Servizio sanitario nazionale, fino all’attuazione del Pnrr: saranno questi i temi al centro del 57° Congresso nazionale degli specialisti ambulatoriali del Sumai-Assoprof, in programma dal 9 al 13 novembre. Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Dove finisce la teoria e inizia la cura”, sintetizza l’obiettivo di un confronto volto a tradurre in azioni concrete le molte analisi sullo stato della sanità italiana. Il congresso sarà articolato in tavole rotonde, sessioni formative e momenti di confronto aperti anche ai cittadini.

