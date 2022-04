Maggioranza in Pressing sul Def

Condividi

Tra gli impegni richiesti al Governo anche quello di “prorogare il termine attualmente previsto” che obbliga le villette unifamiliari a effettuare il 30% dei lavori entro giugno per usufruire del Superbonus.

Ma i partiti insistono: più deficit per famiglie e imprese. La maggioranza continua a spingere il Governo a considerare un nuovo scostamento di bilancio.

“Dobbiamo guardare a questo DEF con realismo perché la situazione di famiglie e imprese è molto difficile: carenza di Materie prime (siamo il secondo paese manifatturiero d’Europa) Crisi, Energetica (quando faremo un piano energetico nazionale serio, prevedendo il nucleare come fonte green?), inflazione galoppante (che aggredisce particolarmente i giovani, erodendo le loro possibilità economiche) e una coesione sociale che rischia di sfaldarsi.

Dopo 2 anni di guerra al virus la politica non può lasciare famiglie e le imprese da sole, magari per ottenere poi qualche punto nei sondaggi in più. Dobbiamo fare qualcosa di concreto, come alzare la soglia ISEE a 30mila euro per avere accesso ai bonus e agli aiuti contro il caro vita.”

Maurizio Lupi, Noi con l’Italia

“Sono intervenuta in aula sul Def. I Numeri sono avvolti da uno scenario di incertezza dovuta alla congiuntura avversa del post covid e della guerra. Bisogna con ancora più forza perseguire nella tutela degli interessi dei cittadini italiani, siamo convintamente all’interno di questa maggioranza ma la Lega si opporrà sempre con fermezza all’aumento di nuove tasse.”

Rebecca Frassini, Lega

“Antonio Tajani sostiene la necessità e l’urgenza di un Nuovo Recovery Plan, con l’emissione di bond europei per fronteggiare in primis il caro-energia che ha investito imprese e famiglie.”

Maria Tripodi, Forza Italia

“Sono in merito al Def 2022.

1.Rallenta la crescita, che rimane con segno positivo, ma migliora rispetto alle attese il deficit. Liberiamo 10 mld €, di cui 5 da utilizzare nel 2022.

2. Forza Italia chiede un nuovo Recovery per fronteggiare il caro energia.”

Carlo Giacometto, Forza Italia

“Forza Italia vota a favore della risoluzione di maggioranza e, tramite essa, del DEF, continuando a offrire il proprio contributo costruttivo ai fini della delineazione della prossima legge di bilancio.”

Roberto Pella, Forza Italia

“Il governo ha fallito. non ci sono scuse, solo colpe” Tommaso Foti, Fratelli d’Italia