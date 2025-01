Maggioranza, Aliberti: “Io ho bisogno di serenita’ e Scafati di stabilita’ e rispetto. Con i dissidenti nessun compromesso”

1 minuto di lettura

Condividi

Scafati , 09 gennaio 2025 – Dichiarazioni del Sindaco Aliberti: relative alla situazione politica in maggioranza e alla prospettiva di un prosieguo del mandato amministrativo.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Sento l’esigenza di chiarire ancora una volta che questa esperienza amministrativa non può proseguire con i consiglieri che affermano di essere in disaccordo con il sottoscritto dal punto di vista della gestione governativa ma che in realtà continuano a dichiararsi in maggioranza. Gli amministratori in

questione giustificano il loro dissenso con la scusa di una mancata discussione del D.U.P. che però è stato ampiamente e più volte portato all’interno delle Commissioni. Gli stessi consiglieri lamentano un mio voler ‘comandare’ ma io ‘amministro’ dettando una linea politica nell’ambito di quello che è il mio programma elettorale, a loro evidentemente sconosciuto. I cosiddetti ‘dissidenti’ come amano farsi definire, è dall’inizio di questo mandato che risultano assenti ogni qualvolta c’è stata la necessità di votare questioni importanti facendo pesare il loro voto. Se avessero veramente voluto approfondire fatti e argomenti della gestione politica di questa amministrazione avrebbero potuto farlo nelle numerose commissioni che convocano. Mi sembra, invece, piuttosto che cerchino continuamente di concretizzare imposizioni politiche che pure hanno portato alle nomine all’interno della partecipata Acse, obbligate al sottoscritto e subite dall’intera maggioranza.

Dialogo chiuso da tempo con chi cerca di minare la stabilità amministrativa, creando malumori tra i consiglieri e che si accompagna a personaggi che hanno avuto un ruolo principale rispetto alla vicenda giudiziaria che mi ha letteralmente ‘torturato’ per dieci anni e che ho superato con un’assoluzione piena.

Pertanto se ci sarà, con senso di responsabilità e di condivisione la volontà anche di qualche consigliere di minoranza di aprire un ragionamento di prospettiva per una Città che rinasca dopo anni di buio, ne sarò ben lieto. Abbiamo argomenti importanti da condividere nel solo interesse della Città, lontano dagli interessi personali.

Continuerò questo percorso amministrativo solo con chi realmente ha a cuore Scafati e vuole il confronto sui temi e non sui ruoli da ottenere. Con chi vuole ragionare e dare il proprio contributo sul PUC, sul Bilancio, sul PIP e sui fondi PRIUS, finanziamenti che riqualificheranno la nostra Città. Pertanto l’appello è a chi non vuole che Scafati possa ripiombare nel baratro”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.