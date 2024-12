Magdeburgo, Riad aveva chiesto estradizione attentatore

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'Arabia Saudita aveva chiesto in precedenza l'estradizione del cittadino saudita sospettato in Germania di aver condotto l'attentato mortale al mercatino natalizio di Magdeburgo. Lo ha detto oggi all'Afp una fonte vicina al governo. "C'era una richiesta di estradizione", ha detto la fonte, senza precisare il motivo della richiesta, aggiungendo che Riad aveva avvertito che l'uomo poteva "essere pericoloso". Nell'attacco di venerdì scorso sono morte cinque persone e altre 200 sono rimaste ferite. L'Arabia Saudita aveva messo in guardia la Germania "molte volte" riguardo a Taleb Jawad al-Abdulmohsen, ha detto la fonte, senza spiegare in che modo fosse considerato potenzialmente pericoloso. Lo psichiatra 50enne, che aveva diffuso online minacce di morte, ha aiutato donne saudite a fuggire dal loro Paese. Sui social media, Abdulmohsen si descriveva come una vittima di persecuzione che aveva rinunciato all'Islam e denunciava quella che considerava l'islamizzazione della Germania, che secondo lui sarebbe in corso. È arrivato in Germania nel 2006 e gli è stato concesso lo status di rifugiato 10 anni dopo, secondo i media tedeschi e un attivista saudita. —internazionale/[email protected] (Web Info)

