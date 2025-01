Madre Terra di Danilo Autero conquista i ragazzi dell’I.C Samuele Falco di Scafati

0 minuto di lettura

Condividi

Scafati, 30 Gennaio 2025 – Gli studenti della secondaria di primo dell’IC. Samuele Falco hanno assistito al musical ‘Madre Terra’ scritto e diretto da Danilo Autero. Sul palco del teatro San Pietro di Scafati, gli attori hanno portato in scena temi sociali che, oggi, sono spesso trascurati: l’inquinamento, la prossima carenza di acqua, lo spreco di cibo, la responsabilità dell’uomo, la mafia, la camorra e tutte le pessime abitudini che stanno massacrando la Terra. I ragazzi sono stati coinvolti e hanno percepito pienamente le difficoltà da affrontare per un futuro migliore.

Educazione alla legalità e rispetto per l’ambiente sono diventati il faro che ha illumina il loro senso della responsabilità.

Le parole del dirigente scolastico, Prof. Domenico Coppola: “IDEAZIONE TEATRO stamattina al Teatro San Pietro con 600 ragazzi delle Medie dell’ Ic Samuele Falco.

In scena: MADRE TERRA scritto e diretto da Danilo Autero:

– Sogno un mondo in cui ogni essere umano si prende davvero cura della nostra casa comune –

Bellissima esperienza.”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.