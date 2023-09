Maddaloni, venerdì presentazione della XXVII edizione del Progetto di Fede, Arte e Cultura

Condividi

MADDALONI (Caserta) – Finalmente il 15 settembre 2023 si terrà la tanto attesa conferenza di presentazione della trentennale programmazione culturale denominata “Progetto di Fede, Arte e Cultura” promossa dall’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta” (#assbarchetta). La programmazione della XXVII edizione del “Progetto di Fede, Arte e Cultura” si sviluppa nell’arco temporale dal 1° settembre al 31 dicembre 2023.

Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 15 settembre 2023 alle ore 18.30, presso la Congrega di San Giovanni Battista in Maddaloni con la presentazione del dettaglio del cartellone culturale.

La ricca e partecipata programmazione vede il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Maddaloni e si realizza ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 83 del 28 febbraio 2023 per la “Promozione e la valorizzazione della cultura” ovvero “Piano per la promozione culturale anno 2023”. Infatti, il “Progetto è finanziato con la L.R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2023” dalla Regione Campania

Giungendo all’evento del 15 settembre va detto che si realizzerà presso la Sala Congrega San Giovanni Battista in Maddaloni, Via Raffone 42. Qui si terrà oltre alla presentazione del cartellone anche l’inaugurazione della Mostra “Scritti di Luigi Vanvitelli”, ovvero delle copie degli originali su concessione del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Reggia di Caserta e l’Archivio Storico della Reggia di Caserta con la trascrizione da “Le lettere di Luigi Vanvitelli” di Franco Strazzullo, in collaborazione con la Società di Storia Patria di Terra di Lavoro e il Fondo Michele Schioppa della Biblioteca “A. Barchetta” di Maddaloni. Per l’occasione interverranno: Vincenzo Santangelo – Consigliere Regionale, Andrea De Filippo – Sindaco di Maddaloni, Alberto Zaza D’Aulisio – Presidente Società Storia Patria di Terra di Lavoro, Dante Specchia – Capo Delegazione FAI Caserta, Antonio Caradonna – Commissario Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore d’Angelo, Salvatore Farina – Presidente Pro-Loco Maddaloni, Gennaro Tortino – Responsabile Archivio Storico, Fotografico, Digitalizzazione della Biblioteca Palatina Reggia di Caserta, Leonardo Ancona – Responsabile Tutela e Valorizzazione del Bosco S. Silvestro e dell’Acquedotto Carolino Reggia di Caserta, Vincenzo Mazzarella – Responsabile Educazione e mediazione Reggia di Caserta, Enzo Elefante – Già Docente Accademia delle Belle Arti di Bari, Brera, Napoli e Bari e Antonio Tedesco – Conservazione Beni Culturali.

Nel corso della manifestazione ci sarà anche la possibilità di partecipare a momenti artistico musicale con il pianista Ciro Ferrigno, il tenore Angelo Casertano, il tenore Enzo Casertano e il coro dell’Associazione “A. Barchetta” sotto la direzione del Maestro Antonio Barchetta.

La mostra sarà visitabile dalle 18.30 alle 20.00 di tutti i sabato e domeniche fino al 31 dicembre.

Oltre all’evento del 15 settembre 2023 ci saranno altri eventi dedicati, tra settembre e ottobre, al 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli.

Più nel dettaglio sabato 16 settembre alle ore 18.30 presso la Congrega San Giovanni di Maddaloni

Si terrà il Convegno “L’architettura di Luigi Vanvitelli a Caserta e dintorni: L’impatto sul territorio e soluzioni innovative” con relatrice la prof.ssa arch. Lucia Giorgi, volontaria FAI. A fine evento seguirà visita all’ipogeo della Congrega.

Altro appuntamento è quello di venerdì 6 ottobre alle ore 10 presso la Sala Chollet della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni con il Convegno “Luigi Vanvitelli a Caserta: Trasformazione di un territorio” a cura del prof. Antonio Tedesco, docente e dottore in Conservazione dei beni culturali. Seguirà la visita al complesso monumentale della Fondazione “Don Salvatore d’Angelo” e alla Basilica Minore del Corpus Domini con il suo Altare Vanvitelliano.

Altro appuntamento è quello di venerdì 27 ottobre alle ore 10.00 presso la Sala Settembrini del Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” di Maddaloni con il Convegno “L’acquedotto carolino” con relatori: Dott. Leonardo Ancona – Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione del Bosco di San Silvestro e dell’Acquedotto Carolino; Dott. Vincenzo Mazzarella – Responsabile del Servizio Educazione e Mediazione. Seguirà visita al Salone Storico del Convitto.

Oltre a Luigi Vanvitelli saranno protagonisti del cartellone culturale anche Pablo Picasso e Enrico Caruso.

Infatti, il mese di novembre sarà dedicato alla figura del grande Pablo Picasso. La programmazione prevede che tutti i venerdì di novembre, dalle 10 alle 12 presso la Sala De Commendatis di Maddaloni si terrà l’evento “Esperienze di racconti su Picasso” con un incontro con i giovani studenti a cura del Prof. Enzo Elefante, già Docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, Brera, Napoli e Roma.

Passando poi al mese di dicembre questo sarà dedicato al grande Tenore Enrico Caruso.

In particolare, dal 1 al 31 Dicembre presso la Sala De Commendatis di Maddaloni si potrà visitare la Mostra “Enrico Caruso una memoria negata” dal libro di Antonio Cigliano.

Inoltre, mercoledì 6 dicembre alle ore 18,30 presso Sala De Commendatis di Maddaloni si terrà il Convegno “Enrico Caruso – La voce dei due mondi” con relatori il Prof. Ciro Ferrigno e il Prof. Enzo Casertano.

Altro appuntamento è quello di giovedì 21 dicembre alle ore 10 presso la Sala Chollet della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni con il Convegno “Luigi Vanvitelli, Pablo Picasso e Enrico Caruso – Tre giganti della cultura”, dove Interverranno: Arch. Dante Specchia, Prof. Antonio Tedesco, Prof. Ciro Ferrigno, Prof. Enzo Elefante.

Infine, martedì 26 dicembre alle ore 19.00 presso la chiesa dell’Annunziata di Maddaloni si terrà il Concerto di Natale con Soli, Coro e Orchestra dell’Associazione “A. Barchetta” con la direzione del Maestro Antonio Barchetta.

Tutti gli eventi saranno moderati dalla voce storica del sodalizio Luca Ugo Tramontano mentre la direzione artistico culturale è del Maestro Antonio Barchetta.

La ricca programmazione dal 1° settembre al 31 dicembre 2023 sarà realizzata tenendo conto del particolare impegno della direzione artistica del Maestro Antonio Barchetta nella progettazione e realizzazione di Mostre, Conferenze e Convegni nonché Visite Guidate a cui saranno abbinati a corredo momenti musicali con maestranze di chiara fama che accompagneranno il coro e l’orchestra del sodalizio proponente.

Oltre alle su citate istituzioni patrocinanti, la programmazione gode del placet di altre organizzazioni ed enti di valorizzazione del tessuto storico e artistico locale come la Pro Loco di Maddaloni, e istituzione come quelle scolastiche; il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” di Maddaloni, Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni, Liceo Statale “don Carlo Gnocchi” di Maddaloni e altre realtà come la Delegazione di Caserta del FAI Fondo Ambiente Italiano e la Delegazione UNAC di Maddaloni per il supporto nella gestione della sicurezza e coordinamento accessi agli eventi.

Per queste iniziative come per le precedenti sarà data visibilità attraverso il canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” (link).

. la pagina social www.facebook.com/associazioneaniellobarchetta/ il gruppo social https://www.facebook.com/groups/47574292469/ . Il Maestro Antonio Barchetta ( https://www.facebook.com/antonio.barchetta.71 ), nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, il pubblico che parteciperà in presenza agli eventi e quello si connetterà al canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta”, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione, coglie l’occasione per Augurare un buono ascolto delle liriche ed invita a seguire le future iniziative attraverso le news del sito: www.associazionebarchetta.org . la pagina socialil gruppo social