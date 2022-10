Maddaloni, «Ultimo Ballo in Maschera» II edition in partenza dal 21 ottobre al 25 febbraio 2023

Condividi

MADDALONI (Caserta) – La città di Maddaloni, come location, e la provincia di Caserta come realtà culturale di riferimento, si appresta a vivere la II edizione della della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”. Il progetto culturale del Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià) si svilupperà dal 21 ottobre 2022 al 25 febbraio 2023 con ben 16 appuntamenti, da realizzarsi nella splendida cornice culturale e artistica del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni.

La rassegna, organizzata dal Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”, rappresentato dal Rettore dott. Rocco Gervasio e dalla Presidenza Regione Campania dell’U.N.A.C. rappresentata dal Presidente dott. cav. Gaetano Letizia, gode oltre che del patrocinio dell’U.N.A.C. Nazionale, dei patrocini istituzionali della Provincia di Caserta, della Diocesi di Caserta, del Comune di Maddaloni, del Comune di Caserta e del Museo Provinciale Campano di Capua, a cui si aggiungo quelli di altri istituzioni, enti e organizzazioni di natura pubblica e privata del territorio provinciale.

Il lungo elenco di artisti, autori e collaboratori sarà reso noto con successiva nota stampa ed è comunque presente sulla locandina istituzionale di presentazione delle rassegna.

Qualche anteprima della nuova edizione è stata resa nota durante la serata di presentazione del 24 giugno 2022 presso il Convitto Nazionale Statale “ Giordano Bruno”di Maddaloni, che fu intitolata “Amore Stregone”. Foto, video e commenti della serata sono presenti, così come tutti i contributi della prima edizione, nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Senza entra nel dettaglio della prima giornata della rassegna, prevista per venerdì 21 ottobre 2022 dalle ore 17.00, per le cui specifiche seguirà dettagliato comunica stampa, si informa che la stessa sarà presentata dalla giornalista Lucia Grimaldi e vi saranno le riprese audiovisive a cura di Franco Trifirò.

La serata sarà aperta da una estemporanea con una intro musicale, a cui seguiranno i saluti del Rettore dott. Rocco Gervasio, a cui seguiranno quelli delle altre autorità presenti. Seguirà l’inaugurazione collettiva d’arte “Il giardino delle rose“ nel salone storico. Seguirà una Performances di danza.

Seguiranno una serie di interventi culturali e artistici, con illustri relatori, che si completerà con una performance musicale.

Nelle prossime settimane sarà resa nota la progettazione dettagliata della prima serata, e a seguire le altre.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a [email protected]