Maddaloni, Speciale Dietro l’Angolo con il sen. Santillo e il neo assessore di Caserta Mucherino

MADDALONI (Caserta) – Torna live la trasmissione di Carlo Scalera “Dietro L’Angolo” su New Radio Network sabato mattina 27 novembre 2021 dalle ore 11.00.

L’appuntamento è interessante non solo perché riguarderà la politica provinciale ma anche in quanto riaffronta dei temi di sostegno ai lavori di ristrutturazione sulla scorta dei finanziamenti e agevolazioni pubbliche.

Lo speciale di Dietro l’Angolo vede l’intervento al microfono di Carlo Scalera del senatore Agostino Santillo e del nuovo assessore al comune di Caserta Mucherino Carmen Carmela, neo assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Caserta, indicata dal MoVimento 5 Stelle.

Ma chi è l’assessore Mucherino Carmela? È una giovane e brillante ingegnere civile.

Ha conseguito un dottorato in Ingegneria dei Sistemi Idraulici, di Trasporto e Territoriali presso l’università Federico II di Napoli.

È autrice di molte pubblicazioni scientifiche, ha svolto attività didattica universitaria ed ha avuto esperienze con molti enti pubblici.

Circa la sua nomina ha dichiarato il sen. Santillo: “Con la sua nomina avremo la possibilità di dare un risvolto concreto anche sulla città di Caserta ai principi che ispirano il nuovo corso di Giuseppe Conte, l’ambiente, infatti, costituisce una delle colonne portanti del Movimento 2050. Si tratta di una importante occasione, per la quale abbiamo lavorato intensamente insieme al sindaco di Caserta Carlo Marino”.

Circa la nomina di Carmela Mucherino ha dichiarato l’on. Giuseppe Buompane:“sono certo che saprà interpretare nel migliore dei modi questa funzione.

Ha la preparazione e l’entusiasmo giusto per lavorare al meglio per la città di #Caserta.

Siamo soddisfatti per l’istituzione del nuovo Assessorato alla Transizione Ecologica: questo è un passaggio positivo al quale abbiamo lavorato tanto con il Sindaco Carlo Marino, ed avrà di certo effetti positivi per il grande potenziale in chiave di sviluppo sostenibile.

Sarà determinante, affinché l’ambiente sia il centro delle politiche comunali.

L’impegno è quella di una strategia energetica che ci porti verso la decarbonizzazione e la transizione energetica nel quadro deliberato a livello nazionale dal #PNRR.

Caserta ha idee e professionalità per vincere la partita della ricerca e dell’innovazione”.

Come di consueto si ricorda che per ascoltare e vedere la diretta di New Radio Network è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,85 mhz o in streaming su www.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social facebook "new radio network official" al link https://www.facebook.com/NewRadioNet/. Si ricorda che la regia della trasmissione è affidata ad Antonio Sferragatta e Vincenzo Pace.