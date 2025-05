Maddaloni – Inaugurazione del Ciclo di Eventi Tu Donna con la Sposa di “Casanova” il 3 maggio

2 minuto di lettura

MADDALONI (Caserta) – Fermento nella città delle due torri e del maniero per la ripresa del ciclo Grandi eventi della rassegna di musica, arte, storia e cultura che con il 2025 raggiunge la 23esima edizione: “Tu Donna”.

Il Ciclo “Tu Donna”, come da tradizione, è ideato, programmato e realizzato dall’Associazione “A. Barchetta” ODV diretta dal Maestro Antonio Barchetta e il cui nome e ispirazione si devono al compianto Vescovo Mons. Pietro Farina.

Le precedenti edizioni della Rassegna “Tu Donna” sono visionabili anche attraverso il canale YouTube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta”.

Come è noto, il Ciclo di eventi, nato nel 2003, dedica un mese di attività, per l’appunto quello di maggio, dedica alla Donna per eccellenza ovvero Maria, Madre del Redentore.

La serie di fortunati appuntamenti gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Maddaloni e della Pro Loco di Maddaloni.

Il ciclo di eventi, giunto con il 2025 alla sua ventitreesima edizione, nel tempo ha goduto della collaborazione e patrocini del Ministero dei beni culturali e del turismo – Polo Museale della Campania – Museo archeologico nazionale Calatia, del Museo Civico di Maddaloni, dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli e non solo, del FAI – Fondo Ambiente Italiano e altre istituzioni pubbliche e private.

In questi giorni sarà reso noto il programma dettagliato, anche se possiamo anticipare il primo appuntamento del 3 maggio 2025 che si terrà a Maddaloni presso la Congrega di San Giovanni Battista in Maddaloni. Sarà presente e interverrà la storica voce recitante del sodalizio Luca Ugo Tramontano.

L’evento di presentazione del dettaglio delle iniziative inizia alle ore 17 e a seguire sarà aperta e visitabile la “Mostra -Installazione” “Una sposa per Casanova” dell’Artista maddalonese Argentina Verderame con foto del Maestro fotografo Luca Zanon.

Parallelamente ci sarà un altro evento, sempre collegato al ciclo “Tu Donna” ovvero la visita alla “Maddaloni sotterranea” con l’accesso e la presentazione dei luoghi della famosa e storica “Cantina di Cuoppolo”.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione “A. Barchetta” ODV, il pubblico che interverrà alle manifestazioni del sodalizio o per ragioni varie seguono le stesse per il tramite del canale YouTube le manifestazioni, invitandolo ad iscriversi allo stesso, gli Enti Locali Patrocinati, tutti quanti a diverso titolo rendono fattibile queste iniziative, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione.

Il Maestro Antonio Barchetta a nome proprio e dell’Associazione “A. Barchetta” ODV augura un Buona mese di Maggio agli associati, al pubblico degli eventi e ai referenti della stampa.

