Maddaloni, Ieri sera la Santa Messa e della Festa “Maria nelle nostre famiglie” 19^ Tu Donna

MADDALONI (Caserta) – Si è celebrata ieri 18 magio 2021, il tradizionale appuntamento dell’Associazione ONLUS Culturale Musicale “Aniello Barchetta” del Ciclo dei Grandi Eventi per la programmazione di “Tu Donna”, giunta con il 2021 alla 19esima edizione, con la Festa “Maria nelle nostre famiglie”.

Si ricorderà che per meglio vivere i momenti culturali in questo periodo l'Associazione ONLUS Culturale Musicale "Aniello Barchetta" ha continuato la promozione di eventi culturali con il canale Youtube "Associazione Culturale Musicale A. Barchetta"dove sono presenti moltissimi contributi concertistici e culturali per la promozione culturale volte alla valorizzazione delle tradizioni locali, non solo religiose e musicali, e riproponendo "manifestazioni" passate in base alle ricorrenze e anniversari.

Per la programmazione Tu Donna, nata nel 2003, e dedica alla Donna per eccellenza ovvero Maria, Madre del Redentore, ieri 18 maggio 2021 si è celebrata la Festa “Maria nelle nostre famiglie”, tema e titolo voluto dal compianto Vescovo di Caserta mons. Pietro Farina per questa ricorrenza e che per volontà del Maestro Antonio Barchetta è stato sempre confermato anche in memoria dell’amico don Pietro De Felice oltre che della cara moglie a cui è dedicato.

Come da programmazione la Santa Messa si è realizzata in presenza, previo rispetto delle norme di distanziamento, alle ore 19 presso la chiesa della SS: Annunziata di Maddaloni. Il coro e Orchestra del sodalizio Barchetta è stato ospitato nello splendido coro ligneo settecentesco, dietro l’altare marmoreo. È eseguita la Messa “Te Deus Laudamus” di mons. Lorenzo Perosi e un programma di Musica Sacra con Solisti Coro e Orchestra dell’Associazione ONLUS Culturale Musicale “Aniello Barchetta” con la Direzione del Maestro Antonio Barchetta.

I presenti ci tengono a sottolineare come si sia trattato di un Grande evento, di una manifestazione di Fede e di Arte nella splendida cornice della chiesa SS. Annunziata di Maddaloni.

L'esecuzione ha visto la presenza del Coro dell'Associazione, del Violinista Armand Priftuli, del Violoncellista Vladimir Kocaqi e dell'organista Rosaria Argenziano. Hanno partecipato i solisti Soprano Marilena Montuoro, Marisa Caccavale, Marilena D'Alessio, i Tenori Angelo Casertano, Enzo Casertano, Alfonso Palmiero. Naturalmente tutti solo la direzione del Maestro Antonio Barchetta.

Splendida è stata l’esecuzione del Panis Angelicus di Franck del Tenore Angelo Casertano e dell’Agnus Dei di Lanciano del Tenore Enzo Casertano. Molto toccante anche l’esecuzione dell’Ave Maria di Cimmaruta da parte del Soprano Marilena Montuoro.

La Santa Messa è stata presieduta da don Franco Catrame e concelebrata da Padre Leonardo Cuccurullo che hanno voluto offrire al Signore la preghiera per Giovanna Petrella, moglie del Maestro Antonio Barchetta e Mons. Pietro De Felice, amico fraterno del Maestro Barchetta. Tra l’altro, fra i presenti in chiesa vi era anche il fratello Antonio di mons. Pietro De Felice.

Anche in tempo di pandemia l’Associazione ONLUS Culturale Musicale “Aniello Barchetta” e il Direttore Maestro Antonio Barchetta cercano in ogni modo di garantire un livello culturale e di tradizione storico religiosa nel segno della storicità e preziosità del tessuto cittadino.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell'Associazione Culturale Musicale Onlus"Aniello Barchetta", il pubblico che segue gli eventi e le attività sul canale Youtube ovvero la proposizione delle manifestazioni, invitando ad iscriversi allo stesso, gli Enti Locali Patrocinanti, tutti quanti a diverso titolo rendono fattibile queste iniziative, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell'Associazione

