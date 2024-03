2 minuto di lettura

MADDALONI (Caserta)– Come da tradizione più che quarantennale il Maestro Barchetta, con il sodalizio Associazione Musicale Culturale ONLUS “Aniello Barchetta”, propone la riscoperta e l’esecuzione delle tradizioni musicali religioso del periodo pasquale, che per la città delle due torri costituisce un elemento di base della identità, laica e religiosa.

Per questo il Maestro Antonio Barchetta e con esso il sodalizio da lui fondato, nell’ambito del ciclo “I Canti della Passione” in vista della Santa Pasqua farà rivivere le pie tradizioni, rimandando per coloro i quali non potranno partecipare alla visione dei video del ciclo “I Canti della Passione” sul canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta”. Qui sarà possibile anche essere guidati nella conoscenza e apprezzamento delle esecuzioni dalla voce storica dell’associazione Luca Ugo Tramontano.

Tornando ai prossimi appuntamenti, il primo in ordine temporale è quello di domenica 17 marzo 2024 alle ore 19 presso la chiesa della Santissima Annunziata di Maddaloni, con le meditazioni del Rettore della chiesa e Superiore del Convento dei Padri Carmelitani Scalzi, padre Andrea L’Afflitto.

Per il Ciclo “I Canti della Passione” verrà eseguita, sotto la direzione del Maestro Antonio Barchetta, “La Desolata”. L’evento gode del patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune e della Pro Loco di Maddaloni e della chiesa ospitante.

Va detto per inciso che l’Associazione ONLUS Culturale Musicale “A. Barchetta” nel periodo pasquale propone due antiche tradizioni musicali: “La Desolata” e “L’Agonia”.

Le rappresentazioni sono costituite da un mirabile collage di canti, preghiere e riflessioni ispirate alla Passione di Gesù e al dolore di Maria, Madre Desolata.

La Desolata affonda le sue radici nel ‘600 ed è un’antica tradizione dei Padri dell’Oratorio di S. Filippo Neri che hanno sempre avuto una particolare devozione verso la Madonna Addolorata.

In molte città questo grande patrimonio culturale musicale purtroppo è andato perduto. Dopo un’attenta ricerca il Maestro Antonio Barchetta è riuscito a riprendere canti della tradizione popolare e insieme a composizioni di autori famosi propone i sette momenti musicali classici di questa pia tradizione. Quasi tutte le composizioni della Desolata hanno usufruito dei testi scritti dal grande poeta e librettista italiano Pietro Metastasio (1698-1782) il quale ha scritto in quartine i tragici eventi di duemila anni fa che vengono ricordati dalla chiesa ogni anno nel periodo pasquale.

Del Metastasio hanno musicato i versi il bravo musicista Francesco Busacca da Marcianise, Bottigliero, Brignola, Vanore e il grande compositore napoletano Alessandro Longo che ci ha lasciato una splendida Desolata. Anche Michele Mondo ha musicato quei versi.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, il pubblico che si interverrà e quello che si connette in differita attraverso il canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta”, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione, coglie l’occasione per Augurare un Santa Pasqua a tutti ed invita a seguire le future iniziative attraverso le news del sito: www.associazionebarchetta.org.

