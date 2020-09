Maddaloni, da lunedì 7 settembre parte l’Angolo Elettorale, appuntamento su New Radio Network

Condividi

MADDALONI (Caserta) – Ritorna on line Carlo Scalera, il noto opinionista maddalonese, direttore della redazione radiofonica di New Radio Network, riaccende i microfoni del dibattito della radio regionale.

Si è fatto attendere non poco Carlo Scalera dai suoi affezionati radioascoltatori ma, in vista del prossimo appuntamento elettorale, riecco che scende in campo per dedicarci un’ora, dalle 11 alle 12, quotidiana di sana riflessione e critica (costruttiva) della politica locale e nazionale con l’opportunità di conoscere e intervistare i protagonisti del prossimo momento elettorale.

In questa esperienza, di analisi e dibattito con tutti i protagonisti, che si rinnova come per le precedenti consultazioni, Carlo Scalera avrà ospiti di riguardo al suo microfono, e si segnalano interventi del mondo giornalistico con Riccardo Stravino, Francesco Marino e interventi da Busto Arsizio con Michele Schioppa.

Tante attese e tante domande, tante preoccupazioni e tante speranze, tanti dubbi e tanti suggerimenti, e … è grande il contenitore dell’Angolo Elettorale e altrettanto la perspicacia dei protagonisti.

Dunque, cosa fare? Semplice!

Accettare l’invito di Carlo Scalera e di New Radio Network a seguire non solo da radioascoltatori ma da protagonisti le puntate dell’Angolo Elettorale, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 12.

La trasmissione avrà l’assistenza alla regia di Morena Servidei, Vincenzo Pace e Antonio Sferragatta.

Come seguire le puntate dell’Angolo Elettorale di Carlo Scalera su New Radio Network?

Come di consueto si ricorda che per ascoltare la trasmissione è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,80 mhz o in streaming su www.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social facebook “new radio network official ” al link https://www.facebook.com/NewRadioNet/ . È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.

