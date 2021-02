Maddaloni, “Concorso libero e gratuito in memoria di don Salvatore Letizia” #donsalvatoreletizia

Condividi

ADDALONI (Caserta) – MC Passione legno ritorna a mettere in palio stampe gratuite su legno a chi contribuisce a valorizzare l’identità storico culturale e tradizionale maddalonese.

È di questi giorni la notizia del Concorso libero e gratuito in memoria di don Salvatore Letizia”: regalati l’incisione in legno vincendo la foto con più Like /Mi Piace. L’iniziativa fa seguito allo studio di indagine storico biografico e alla pubblicazione della biografia di don Salvatore Letizia, storico parroco di Montedecoro, a cura di Michele Schioppa (a cui è associata la pagina social www.facebook.com/donSalvatoreLetizia/ ),. La pubblicazione della prima biografia del sacerdote è coincisa con il 21esimo anniversario della morte di don Salvatore Letizia.

Proprio in omaggio del 21esimo anniversario della morte di don Salvatore Letizia (www.facebook.com/donSalvatoreLetizia/ ), storico parroco di Montedecoro, e “MC Passione legno” intende omaggiare questo ricordo avviando una nuova selezione della foto più cliccata da incidersi sul legno e regalarla a chi la posterà sotto questo post. “MC Passione legno” vuole ricordare in questo modo don Salvatore e omaggiare anche la sua umanità bontà e azione pastorale. Ogni foto potrà essere o meno accompagnata da un commento di chi pubblica la foto stessa.

Il termine per votare è la mezza notte della domenica della Santa Pasqua 4 aprile 2021.

Non c’è limite di partecipazione di foto.

“MC Passione legno” artigiani amatoriali del legno, maddalonesi, hanno deciso di regalare questa incisione alla foto che si classificherà con più Mi Piace, in onore di don Salvatore Letizia.

Il concorso non è destinato a premiare l’autore della foto, nel senso che ciascuno liberamente e con la responsabilità di averlo fatto, può pubblicare anche foto non sue. Il Concorso è legato alla foto che avrà più Like/Mi Piace e ciascuno può pubblicare più foto.

Chiunque può collegarsi alla pagina facebook “MC Passione legno” , nel web disponibile al link

https://www.facebook.com/MC-passione-legno-100405938147213/ , accedere a questo post intitolato “Concorso libero e gratuito in memoria di don Salvatore Letizia” #regalatiunaincisionedidonSalvatoreLetizia e, dopo aver messo Mi Piace alla pagina social “MC Passione legno”, aggiungere una o più foto.

È possibile chiedere a tutti i propri amici di mettere Mi Piace alla propria foto entro la mezza notte della domenica della Santa Pasqua 4 aprile 2021 e la foto con più Mi Piace sarà premiata con una incisione su legno e regalata da “MC Passione legno” a chi ha postato la foto.

Tutti pronti, quindi, a condividere questo post a tutti gli amici di facebook e con #regalatiunaincisionedidonSalvatoreLetizia invita i tuoi amici a mettere Mi Piace sulla Pagina Facebook “MC Passione legno” e sulla tua foto inserita sotto il presente post.

Più Mi Piace farai mettere alla tua, o alle tue foto e più possibilità avrai di vincere l’incisione su legno della foto vincitrice.

La partecipazione è gratuita e il premio va a chi avrà più Mi Piace sulla foto e ricorda di far mettere anche Mi Piace sulla Pagina “MC Passione legno”. #donsalvatoreletizia #regalatiunaincisionedidonSalvatoreLetizia “MC Passione del legno” aspetta le vostro foto.

Attenzione sono valide solo le foto messe in commento a al post della pagina “MC Passione legno” che indice il concorso libero e non altrove anche se sempre nella pagina facebook “MC Passione del legno” ed ogni autore è il solo responsabile della foto condivisa.

