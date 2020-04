Maddaloni, con La Santa Pasqua #IoRestoACasa inneggiando al Cristo Risorto con il canale Youtube Barchetta

MADDALONI (Caserta) – L’Associazione Musicale Culturale ONLUS “Aniello Barchetta”, dopo aver meditato i dolori di Maria Addolorata con La Desolata e le Ultime Sette Parole di Nostro Signore sulla Croce non poteva mancare inneggiare al Cristo Risorto.

Per questo in questa notte Santa saranno caricati contributi per inneggiare alla Gloria di Gesù che risorge sul canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” Clicca qui.

Il Maestro Antonio Barchetta per festeggiare Gesù Risorto ho scelto due nuovi brani da condividere con i fedeli e gli spettatori affezionati. Nelle prossime ore sarà caricato un brano di Settimio Zimarino “EXULTATE DEO” e “HALLELUJA” di Haendel con taglio.

Come per “La Desolata” e le “Tre ore di Agonia”, anche “EXULTATE DEO” è stato armonizzato dal Maestro Antonio Barchetta. L’esecuzione dei due brani è stata fatta in occasione della 16^ edizione di TU:DONNA. Anche di questa Messa-Concerto è disponibile un DVD.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione Culturale Musicale Onlus”Aniello Barchetta”, il pubblico che si connetterà al canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta”, al link Clicca qui, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione, coglie l’occasione per Augurare un Santa Pasqua a tutti ed invita a seguire le future iniziative attraverso le news del sito: www.associazionebarchetta.org.

È possibile seguire il dettaglio e le news della programmazione dall’evento social https://www.facebook.com/events/1100384969978398/.