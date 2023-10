Maddaloni, appuntamento il 6 ottobre con la XXVII edizione del Progetto di Fede, Arte e Cultura

Condividi

MADDALONI (Caserta) – Proseguono le iniziative della XXVII edizione del “Progetto di Fede, Arte e Cultura” promossa dall’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta” (#assbarchetta), che si sviluppa nell’arco temporale dal 1° settembre al 31 dicembre 2023.

Si ricordano i momenti principali già vissuti in occasione della presentazione del cartellone il 15 settembre 2023 presso la Congrega di San Giovanni Battista in Maddaloni con inaugurazione della mostra dedicata al 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli. Ancora, l’importante evento del 16 settembre con il Convegno “L’architettura di Luigi Vanvitelli a Caserta e dintorni: L’impatto sul territorio e soluzioni innovative” con relatrice la prof.ssa arch. Lucia Giorgi, volontaria FAI.

La ricca e partecipata programmazione vede il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Maddaloni e si realizza ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 83 del 28 febbraio 2023 per la “Promozione e la valorizzazione della cultura” ovvero “Piano per la promozione culturale anno 2023”. Infatti, il “Progetto è finanziato con la L.R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2023” dalla Regione Campania.

Ci si appresta ora a vivere il terzo appuntamento della trentennale programmazione culturale denominata “Progetto di Fede, Arte e Cultura” con la guida del Direttore Artistico, il Maestro Antonio Barchetta, e la Voce Recitante e Presentatore è Luca Ugo Tramontano.

L’appuntamento di venerdì 6 ottobre 2023 prevede alle ore 10 presso la Sala Chollet della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni il Convegno “Luigi Vanvitelli a Caserta: Trasformazione di un territorio” a cura del prof. Antonio Tedesco, docente e dottore in Conservazione dei beni culturali. Seguirà la visita al complesso monumentale della Fondazione “Don Salvatore d’Angelo” e alla Basilica Minore del Corpus Domini con il suo Altare Vanvitelliano.

Per il successivo evento bisognerà attendere venerdì 27 ottobre allorquando presso Sala Settembrini del Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” di Maddaloni si terrà il Convegno “L’acquedotto carolino” con relatori: Dott. Leonardo Ancona – Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione del Bosco di San Silvestro e dell’Acquedotto Carolino; Dott. Vincenzo Mazzarella – Responsabile del Servizio Educazione e Mediazione. Seguirà visita al Salone Storico del Convitto.

La ricca programmazione dal 1° settembre al 31 dicembre 2023 sarà realizzata tenendo conto del particolare impegno della direzione artistica del Maestro Antonio Barchetta nella progettazione e realizzazione di Mostre, Conferenze e Convegni nonché Visite Guidate a cui saranno abbinati a corredo momenti musicali con maestranze di chiara fama che accompagneranno il coro e l’orchestra del sodalizio proponente.

Oltre alle su citate istituzioni patrocinanti, la programmazione gode del placet di altre organizzazioni ed enti di valorizzazione del tessuto storico e artistico locale come la Pro Loco di Maddaloni, e istituzione come quelle scolastiche; il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” di Maddaloni, Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni, Liceo Statale “don Carlo Gnocchi” di Maddaloni e altre realtà come la Delegazione di Caserta del FAI Fondo Ambiente Italiano e la Delegazione UNAC di Maddaloni per il supporto nella gestione della sicurezza e coordinamento accessi agli eventi.

Per queste iniziative come per le precedenti sarà data visibilità attraverso il canale Youtube "Associazione Culturale Musicale A. Barchetta"

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell'Associazione Culturale Musicale Onlus "Aniello Barchetta", il pubblico che parteciperà in presenza agli eventi e quello si connetterà al canale Youtube "Associazione Culturale Musicale A. Barchetta", i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell'Associazione, coglie l'occasione per Augurare un buono ascolto delle liriche ed invita a seguire le future iniziative