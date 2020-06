Macron e Vgp inaugurano la fase 3: consegnati il nuovo edificio green con uffici e magazzino distributivo di Valsamoggia, Bologna

Condividi

VGP, leader europeo nella fornitura di immobili ad uso produttivo e logistico, consegna i nuovi uffici all’emiliana Macron per un progetto a basso impatto ambientale

Valsamoggia, Bologna, 16 giugno 2020 – La Fase 3 significa anche ripartenza e alle porte di Bologna VGP, leader europeo nella fornitura di immobili ad uso produttivo e logistico, ha ufficialmente consegnato i nuovi uffici a Macron, la nota azienda di origine emiliane nel settore dell’abbigliamento sportivo e sponsor tecnico di molti club in Italia.

Dopo il lockdown, il completamento dei lavori del parco VGP di Valsamoggia, che ospiterà la sede centrale e il magazzino distributivo di Macron in un’area densamente popolata e dinamica con un consistente tessuto industriale, rappresenta un momento simbolico di ripresa del Paese.

Strategicamente posizionato, il nuovo edificio che ospita la palazzina di uffici e il magazzino distributivo, si trova a circa 10 km da Bologna, 25 km da Modena e 80 km da Firenze, in prossimità dell’A1 e prospiciente all’autostrada E35, il principale asse di collegamento tra Milano e Bologna e Roma.

Il progetto, sostenibile e a basso impatto ambientale, del tipo build to suit, consiste in una palazzina uffici con finiture di pregio di circa 6.700 mq e in un magazzino produttivo con standard qualitativi elevati e dimensioni di circa 16.105 mq.

“Meno di un anno fa – ha commentato Gianluca Pavanello, Amministratore Delegato di Macron – stavamo iniziando a costruire la nostra nuova sede. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti. Per questo motivo, sono grato a VGP per l’ottimo lavoro svolto e per come ha saputo interpretare abilmente le nostre richieste e le nostre esigenze. Il nostro nuovo prestigioso edificio è funzionale, moderno e sostenibile. È un luogo che può essere vissuto appieno ogni giorno e dove possiamo sviluppare ulteriormente il nostro business. La nuova sede di Macron si affaccia sul mondo, ma le sue radici sono saldamente radicate nella nostra terra, l’Emilia-Romagna, alla quale siamo orgogliosi di appartenere”.

VGP Park viene concepito per fornire a Macron soluzioni su misura, volte a facilitare la gestione della attività dell’azienda sportiva, grazie a efficienti aree di stoccaggio, zone di movimentazione, imballaggio e spedizione, e banchina di carico, con una particolare attenzione all’impatto ambientale.

Il progetto include infatti pannelli fotovoltaici sia sull’edificio degli uffici che sul magazzino, per un totale di 350 kWp ed è circondato da 15.000 mq di prato, e circa di 140 alberi e 3.200 mq di arbusti. I quasi trecento parcheggi comprendono anche spazi specifici per i veicoli elettrici e il complesso ha ottenuto la BREEAM Very Good Certification.

Agostino Emanuele, Country Manager VGP Italia, ha sottolineato l’importanza strategica del nuovo parco produttivo: “VGP Park Valsamoggia rappresenta un’altra pietra miliare nella storia della VGP e simboleggia la nostra crescita in Italia. La consegna degli uffici, oltre a quella del magazzino avvenuta lo scorso dicembre, è il simbolo di un progetto concluso con successo. La consegna a Macron, importante e prestigiosa realtà internazionale di origine emiliana, è per noi motivo di orgoglio: la realizzazione di una nuova sede, efficiente, innovativa, ma soprattutto sostenibile e rispettosa dell’ambiente per il nostro cliente”.