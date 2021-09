Macerata Campania – L’associazione FuturArt in piazza a sostegno del referendum per l’eutanasia libera nel weekend 11/12 Settembre

Condividi

L’associazione culturale ‘FuturArt’ sosterrà la raccolta firme al referendum per l’introduzione dell’esercizio dell’Eutanasia Libera in Italia. Sabato 11 Settembre in Piazza Crocifisso (frazione Caturano) e domenica 12 Settembre in Piazza De Michele sarà presente un stand per sottoscrivere la richiesta di abrogazione parziale della norma penale numero 579 che impedisce la possibilità di scelta di fine vita con l’ausilio di un soggetto terzo e, dunque, riconoscere la possibilità dell’eutanasia attiva, già concessa nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico.

Tecnicamente il quesito lascia intatte le tutele per le persone vulnerabili, i minori di 18 anni, le persone che non sono in grado di intendere e volere, quelle il cui consenso è stato estorto, e potrà introdurre nel nostro Paese il diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, consentendo la possibilità di scegliere un fine vita consapevole, controllato e sereno, anche alle persone malate che necessitano di un aiuto esterno per porre fine alle proprie sofferenze.

