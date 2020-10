Macerata Campania – il sindaco Cioffi: ‘idee chiare per la giunta. Lunedi’ 12 ottobre i nomi’

Condividi

Pronte le convocazioni del primo consiglio comunale del nuovo corso amministrativo

Lavori in corso a Macerata Campania per il confermato sindaco Stefano Cioffi. Il primo cittadino, storico membro del Partito Democratico locale, sta effettuando le ultime verifiche per la composizione definitiva della giunta.

In merito alla questione Cioffi ha avuto modo di ammettere: ‘Dopo una vittoria ampia, ho la responsabilità di riflettere con attenzione in merito alla composizione della giunta. Posso comunque rassicurare i miei concittadini del fatto che ho le idee chiare e garantirò alla comunità un gruppo di amministratori presenti attivamente nel palazzo del Municipio. Domani (venerdì 2 ottobre) provvederò a convocare il primo consiglio comunale previsto per il prossimo lunedì 12 ottobre. In occasione della prima assise comunicherò la lista con i nomi degli assessori’.

