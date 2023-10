Macerata Campania | Già scelto il candidato sindaco del PD mentre la Piccerillo allarga la nuova colazione

Condividi

Da un po’ di tempo si respira un’aria diversa a Macerata Campania. All’orizzonte si intravede un nuovo progetto politico civico composto da quattro figure ben note a tutto l’ambiente.

Si tratta dell’ex Assessore Andrea Cardone, ex Presidente del Consiglio di Macerata Gaetano Tavano, l’ex Vice Sindaco Maria Assunta D’Orso e l’ex Consigliere comunale Ilaria Di Matteo.

Negli ultimi giorni ci sono stati proficui incontri anche con Angelo Morrone, Giuseppe Pagano, Michele Tuosto, con l’immancabile supporto della Consigliera regionale Antonella Piccerillo e Maria Tuosto, al fine di formare una nuova e amplia coalizione. Un progetto nuovo, ambizioso, di cui quasi sicuramente non farà parte Giovanbattista Di Matteo che a sua volta guida il gruppo formato da Carmela Natale e Pasquale Nacca.

Con loro non ci sarà neppure l’ex candidato Sindaco di Macerata Campania, Antonietta Nacca, che lo scorso 7 ottobre, in occasione di un incontro pubblico per la presentazione di un libro a cui ha partecipato il Presidente del Consiglio della Regione Campania, è stata ufficialmente insignita dallo stesso Oliviero come candidato sindaco del PD.

Nel mezzo troviamo Luigi Munno che evidentemente sta sfogliando la margherita per decidere da che parte stare. In tutto questo poi la domanda sorge spontanea: l’ex Sindaco Stefano Cioffi che farà? E’ il momento delle scelte e il tempo stringe…