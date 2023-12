Condividi

Macerata Campania, Festa di Sant’Antuono: in arrivo 50 mila euro grazie alla Consigliera Antonella Piccerillo (Lega): «Contenta dell’approvazione del mio emendamento, la nostra Festa deve continuare a dare risalto alla Provincia di Caserta»

«Sono enormemente soddisfatta per l’odierna approvazione da parte del Consiglio regionale di un mio emendamento alla Legge di stabilità regionale. Ora possiamo avere certezza del fatto che la Festa riceverà un contributo straordinario».

Così il Consigliere regionale della Lega, Antonella Piccerillo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’approvazione del suo emendamento presentato e approvato e che vede il finanziamento di 50 mila euro per la tradizionale festa di Sant’Antuono che si svolge ogni anno a Macerata Campania.

«La festa in onore di Sant’Antuono Abate è la più significativa per il popolo maceratese e delle zone limitrofe. Sono davvero felice che il Consiglio abbia approvato il mio emendamento che vede come destinatario il Comune di Macerata Campania per contribuire con 50mila euro al culto popolare sentito, un’unione di religiosità, folklore, tradizioni».