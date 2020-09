Macerata Campania – Cioffi confermato Sindaco col 73,9%

Condividi

Il primo cittadino: ‘Lavoreremo per tutti i maceratesi, senza distinzione’

Stefano Cioffi è stato riconfermato sindaco a Macerata Campania. Il primo cittadino in carica, storico membro del Partito Democratico locale, ha ottenuto il 73,9% dei consensi con Unione Democratica, compagine civica a suo sostegno.

In merito al risultato positivo conseguito, Cioffi ha avuto modo di ammettere: ‘Sto vivendo un’emozione inedita. La riconferma della fascia tricolore dopo cinque anni di amministrazione ci inorgoglisce ma contemporaneamente ci responsabilizza ulteriormente rispetto alle aspettative dei cittadini che ci hanno concesso nuovamente fiducia. Ringrazio i concittadini che ci hanno sostenuto in questa strana campagna elettorale fortemente condizionata dalle note restrizioni legate al Covid 19. Da domani lavoreremo per tutti i maceratesi, senza distinzione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri eletti e coloro che non sono riusciti ad entrare in assise ma che hanno contribuire pesantemente all’affermazione e continueranno a fare del gruppo in maniera attiva’.

Nei banchi del consiglio comunali destinati alla maggioranza siederanno i consiglieri uscenti riconfermati Andrea Di Matteo, Maria Assunta D’Orso, Gennaro Iodice, Giovanni Battista Di Matteo, Gaetano Tavano, Maria Giusi Vetrella, a cui a vanno ad aggiungersi i nuovi entrati Carmela Natale, Tonino Stellato, Pasquale Nacca, Ilaria Di Matteo e Carmine D’Amico.

