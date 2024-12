M5S, morto senatore Francesco Castiello

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' morto a 82 anni il senatore M5S Francesco Castiello. "Ho appreso con sincero e profondo dolore della scomparsa del Senatore Francesco Castiello, professore, avvocato e politico. Da parte mia e del Senato della Repubblica giungano ai suoi cari e al Movimento 5 Stelle le sentite condoglianze". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Ci ha lasciati il senatore Francesco Castiello. Un uomo di grande cultura, con alle spalle un percorso appassionato di studi che lo aveva motivato a prendere quattro lauree – scrive sui social Giuseppe Conte – Ha iniziato a lavorare in Banca d’Italia divenendo 'primo avvocato'. Poi, per tanti anni, è stato giudice dei tribunali amministrativi. Quale esponente della società civile cilentana decise poi di mettere le sue competenze a servizio delle battaglie portate avanti dal Movimento". "In questi ultimi anni abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme. La sua finezza culturale, le sue ampie competenze erano pari alla sua integrità morale. Tutto il Movimento accusa con la sua scomparsa una grande perdita. Tutta la comunità si stringe in un abbraccio ai suoi cari e ricorda un grande e appassionato galantuomo, dal sorriso mite. Ciao Francesco". —[email protected] (Web Info)

