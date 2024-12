M5S, Conte su Grillo: “Abituati a battaglie, spiace arrivino anche da chi dovrebbe esserci accanto”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo il 'de profundis' del Movimento 5 Stelle con il video diffuso oggi, 3 dicembre, sui social dal fondatore Beppe Grillo, Giuseppe Conte si mostra imperturbabile. “È serafico? Certo, perché c’è da preoccuparsi?”, dice ai cronisti in transatlantico prima della riunione congiunta con deputati e senatori del Movimento. "La nostra comunità, quella del Movimento 5 stelle, è abituata agli attacchi esterni anche perché, diciamolo, combattiamo battaglie scomode, che danno fastidio. Pensiamo al no all'Europa delle armi, al no al raddoppio dei finanziamenti pubblici ai partiti, pensiamo alla battaglia sul salario minimo, quella contro l'autonomia differenziata, e tante altre battaglie. Dispiace però – afferma l'ex premier in un video sui social – che chi dovrebbe essere al nostro fianco e conoscerci meglio si è messo invece da tempo ai margini della nostra comunità e si dimostra disinformato". "E sì – aggiunge – perché molte delle proposte menzionate in realtà si sono già tradotte in proposte di legge in Parlamento già depositate, che stiamo portando avanti con forza e determinazione". "Questa è una comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno, che non vuole andar per funghi. Da giovedì a domenica tornerà a votare, rivoteremo tutti insieme perché ci sono anche nuove battaglie da portare avanti, quelle che voi alla base avete selezionato e avete votato e saranno gli obiettivi strategici che realizzeremo tutti insieme. Allora torniamo a votare perché da lunedì si volta pagina", conclude Conte. —[email protected] (Web Info)

