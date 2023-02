Luvo Barattoli Arzano tempo di derby, domani arriva il Due Principati Baronissi

Condividi

Tempo di derby per la Luvo Barattoli Arzano. Domani (sabato 25 febbraio 2023 alle ore 16) al palazzetto dello sport di Arzano arriva il Due Principati Baronissi per una gara che si preannuncia entusiasmante.

“Un altro test severo” spiega la centrale Jazmin Suero De Leon che aggiunge: “Nel corso di questa stagione siamo chiamate di continuo a dover dimostrare di meritare la posizione di classifica che occupiamo. A questo poi dobbiamo aggiungere che giocare contro una squadra della stessa regione assume sempre un sapore particolare”.

Una partita da giocare a carte scoperte. “Sono davvero tanti -continua la forte centrale arzanese- gli episodi che mi vengono alla mente quando penso alla Due Principati Baronissi. Ci siamo sfidati tante volte sia con la prima squadra che nelle varie competizioni giovanili. Siamo due società che amano la pallavolo e sono sicura che scenderemo tutte in campo per onorare nel migliore dei modi la pallavolo della Campania”.

Dopo il turno di riposo è opportuno rinfrescare anche la mente sulla classifica del girone E del Campionato nazionale di serie B1 femminile. Al comando c’è la Luvo Barattoli Arzano con 33 punti in 13 partite disputate, due punti in meno il Santa Teresa di Riva che però vanta una gara in più. Le siciliane saranno sul difficile campo del Melendugno mentre il Casal de’Pazzi osserva già il secondo turno di riposo. Attualmente il Due Principati Baronissi occupa la quinta posizione della classifica con 26 punti in 14 gare.

“Nella gara di andata di fine ottobre abbiamo vinto 3-0 in casa loro, adesso è passato tempo e loro arrivano a questa partita dopo una striscia molto positiva dove hanno raccolto punti e messo in difficoltà anche avversarie come Santa Teresa di Riva” conclude Jazmin Suero De Leon.

Arbitri del derby fra Luvo Barattoli Arzano e Polisportiva Due Principati Baronissi sono Francesco Mastrogiovanni e Valeria Montauti.