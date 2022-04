Luvo Barattoli Arzano cerca il riscatto in casa del Castellana Grotte

Condividi

Domani sfida infrasettimanale, fischio d’inizio alle ore 16.30

Luvo Barattoli Arzano di nuovo in campo. Domani pomeriggio nuovo appuntamento con il campionato di serie B1 femminile che prosegue la sua fase dei recuperi. Le ragazze di Antonio Piscopo sono impegnate sul campo della Zero5 Castellana Grotte.

Per la squadra di casa quella di domani pomeriggio è un crocevia importante. La Zero5 infatti è più che mai impegnata nella lotta per non retrocedere. La sconfitta contro l’ormai spacciata Cerignola è stato un fulmine a ciel sereno che ha sicuramente rovinato i piani delle pugliesi che sono chiamate a tirare fuori il massimo dei punti dalle ultime quattro gare ancora da giocare. Questa situazione di classifica aggiunge pepe al match che vedrà impegnato l’Arzano.

Dal canto loro le ragazze della Luvo Barattoli sono intenzionate a lasciarsi immediatamente alle spalle il rammarico della grande occasione sprecata al cospetto del Melendugno e questa è sicuramente l’occasione giusta per riprendere il percorso verso quella crescita che impedirà di futuro di vivere di nuovo esperienze simili. Anche se il bello della pallavolo (nel bene e nel male) sono proprio queste rimonte rocambolesche che tengono vivo l’interesse per una sfida fino all’ultima palla.

C’è voglia di riscatto nelle fila della Luvo Barattoli Arzano come ha spiegato Jazmin Suero subito dopo la fine dell’ultima partita: “Abbiamo fatto troppa confusione in campo nella fase più delicata del match e questo fatto ci è costato caro. Adesso subito al lavoro per fare bene a cominciare proprio dalla prossima partita”.

Si gioca al palagrotte di Castellana in via Renato Dall’Andro. Fischio d’inizio alle ore 16.30. Arbitri dell’incontro Felice Curci e Antonio Bisignano.