𝗟𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗻𝗮𝗽𝗼𝗹𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼

2 minuto di lettura

Condividi

Addio al Professor Paolo Tesauro, figura storica del diritto costituzionale

È scomparso nella notte, all’età di 90 anni, il Professore Avvocato Paolo Tesauro, titolare della cattedra di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Con lui si spegne una delle figure più autorevoli e rispettate del mondo accademico napoletano, un giurista di altissimo profilo e un punto di riferimento per generazioni di studenti.

La sua carriera accademica è stata caratterizzata da rigore, passione per l’insegnamento e un impegno costante nello studio del diritto pubblico. Il Professor Tesauro è stato molto più di un docente: è stato un vero maestro, capace di guidare e formare non solo dal punto di vista tecnico-giuridico, ma anche umano e civile.

Chi ha avuto l’onore di seguirlo in aula ne ricorda la capacità straordinaria di rendere vivi e concreti anche i temi più complessi. Era bravissimo nel trasmettere nozioni, nel far ragionare, nel coinvolgere. Ma soprattutto nel comunicare un messaggio chiaro e forte: lo studio richiede serietà, dedizione e costanza. Le sue lezioni erano esigenti, e proprio per questo indimenticabili.

Sono diventati parte della memoria collettiva accademica i racconti – più veri che leggendari – di studenti allontanati dall’aula o di libretti volati via per risposte poco convincenti. Episodi che riflettevano, al di là dell’aneddoto, il suo amore profondo per la disciplina e per l’autenticità del percorso universitario.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato:

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professor Paolo Tesauro. Egli ha dedicato la sua vita al Diritto ed alla Legge nella loro dimensione normativa ma anche etica e civile. È stato uno degli esponenti più illustri della secolare scuola napoletana del Diritto ed il suo contributo di ricercatore e docente resterà una pietra miliare nella cultura e nella prassi giuridica del nostro Paese. All’altissimo valore scientifico e professionale univa una profonda umanità che lo faceva universalmente apprezzare dai colleghi, dagli studenti, da tutti coloro che l’hanno conosciuto ed amato. Amava tantissimo Napoli ed ha onorato la sua città con una vita esemplare della quale serberemo il prezioso ricordo.”

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricordato il professore con parole commosse:

“Addolorato per la scomparsa di Paolo Tesauro. Uno straordinario giurista, un grande napoletano, ma soprattutto un caro amico. Un abbraccio a Patrizia e tutta la famiglia!”

A queste parole si aggiunge il ricordo del senatore Sergio Rastrelli (Fratelli d’Italia), che sottolinea il valore accademico e formativo del giurista:

“Con la sua preparazione scientifica e la sua autorevolezza accademica, Paolo Tesauro ha rappresentato, nella solennità dell’insegnamento, la potenza del diritto. Intere generazioni di giuristi e di operatori del diritto gli saranno sempre debitori.”

Con la sua scomparsa, Napoli e l’Italia intera perdono un uomo di grande cultura, un riferimento del diritto costituzionale e una figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo universitario. Il suo esempio, fatto di rigore e passione, continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto e nelle menti di chi ha avuto la fortuna di imparare da lui.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.