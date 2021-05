Lunedì parte ‘Sud, perché no?’, l’Associazione di Riccardo Monti

“L’Associazione che nasce il prossimo 17 Maggio intende sperimentare, promuovere e consolidare nuove formule di partecipazione, nuovi linguaggi ma vuole soprattutto costruire proposte credibili e concrete per il rilancio del Sud”. Così il manager ed imprenditore, Riccardo Maria Monti, lancia l’Associazione ‘Sud, perché no?’ che ha l’obiettivo di superare antiche diseguaglianze e costruire proposte concrete per il rilancio, per lo sviluppo.

Il nome nasce dal libro che il manager lanciò un paio di anni fa e sarà la sintesi di un progetto che guarda al futuro, di Napoli, dell’intero Mezzogiorno in una chiave nazionale, mediterranea ed europea.

“Non è solo un libro, è una sfida per il futuro, è l’avvio – dice infatti il manifesto di presentazione – di un percorso che propone a tutti noi di giocare e vincere una sfida che, ormai da troppo tempo, non trova risposte adeguate”.

L’appuntamento è per lunedì 17 Maggio alle ore 11 a Napoli, in via Riviera di Chiaia 270 presso Palazzo Ischitella.

Alla prima dell’Associazione parteciperanno rappresentati della politica e delle Istituzioni, esponenti delle Associazioni e del mondo della imprenditoria.