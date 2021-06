Lunedì, 28 giugno, la IV Edizione “EquoMondo – Il cibo che unisce”

I ragazzi prepareranno una cena caratterizzata da piatti tipici della propria nazionalità, e la serata è stata pensata per sensibilizzare la comunità verso il tema dell’integrazione, dove è opportuno gettare una luce sulla condizione dei rifugiati in Italia, troppo spesso sommersi da preconcetti difficili da scardinare e soffocati da una fetta di società che preferisce coprirsi gli occhi con le stesse mani che potrebbe utilizzare per tenderle ai rifugiati.

In un momento storico in cui il fenomeno migratorio sta modificando la nostra socialità, è certamente d’obbligo evidenziare gli elementi in comune tra i popoli. Ma è altrettanto utile potersi ritrovare attorno a una tavola imbandita di cibi di ogni colore e proveniente da nazioni diverse.

Il cibo aggrega, il cibo identifica, il cibo favorisce il dialogo, e l’obiettivo è quello di far conoscere, e quindi promuovere, la cultura della diversità.