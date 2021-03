Lunedi’ 22 marzo l’assemblea di Confindustria Caserta eleggera’ Beniamino Schiavone nuovo presidente.

Condividi

Lunedì 22 marzo, a partire dalle ore 15,30, l’Assemblea di Confindustria Caserta, che si svolgerà in modalità da remoto, sancirà ufficialmente l’elezione di Beniamino Schiavone a Presidente della Territoriale.

Il nuovo leader degli imprenditori casertani, 37enne medico epidemiologo specialista in Igiene e Medicina Preventiva e rappresentante legale della Casa di Cura “Padre Pio” di Mondragone, succederà a Luigi Traettino, restando in carica per il quadriennio 2021-2025.

L’Assemblea voterà per eleggere il nuovo Presidente Schiavone, già designato nello scorso dicembre, e i vicepresidenti (anch’essi già indicati) Clelia Crisci (vicepresidente vicario), Adolfo Bottazzo, Luigi Della Gatta, Vincenzo Giannotti, Roberto Impero e Ludovica Zigon. Faranno parte della squadra, in qualità di vicepresidenti di diritto, anche Pasquale Lama, presidente Gruppo Giovani Industriali, Antonio Pezone, presidente ANCE Caserta, e Massimiliano Santoli, presidente Piccola Industria. L’Assemblea, chiamata a votare anche il programma del neopresidente, designerà, poi, cinque componenti del Consiglio Generale.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente uscente di Confindustria Caserta, Luigi Traettino, che successivamente passerà la parola al nuovo Presidente, Beniamino Schiavone. A chiudere l’Assemblea, collegato da remoto, sarà il Presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi.

