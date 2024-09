Luna Rossa batte Orient Express, vola in semifinale Louis Vuitton Cup

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Luna Rossa batte oggi Orient Express e conquista la qualificazione alle semifinali della Louis Vuitton Cup, compiendo un primo passo verso l'America's Cup 2024. La barca italiana, nel mare di Barcellona, domina la sfida contro l'imbarcazione francese, che sbaglia prima del via e viene subito penalizzata. Luna Rossa non perde mai il controllo della situazione e chiude in 21'57'' con un margine di 1'02'' sui rivali. La barca italiana ha bisogno di 2 vittorie nelle prossime 3 regate per conquistare il primo posto nella classifica. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.