LUM, Rago: “Formare eccellenze per arginare fuga dei cervelli”

0 minuto di lettura

Condividi

“Gli studenti sono al centro della nostra attenzione: il nostro obiettivo è quello di formare eccellenze, arginare la fuga dei cervelli e fare in modo che i giovani restino in Puglia e portino valore al nostro territorio”. È quanto dichiarato da Antonella Rago, Direttrice Generale dell’Università LUM “Giuseppe De Gennaro”, durante la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026. “La LUM – ha concluso – è una comunità fatta di uomini e donne di valore che hanno lavorato tanto in questi 25 anni: oggi è un momento solenne ma festeggiamo i grandi risultati che abbiamo ottenuto”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.