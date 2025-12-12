Luiss inaugura l’Anno Accademico e pone l’Europa al centro delle sfide future

0 minuto di lettura

La Luiss ha inaugurato l’Anno Accademico con una cerimonia che ha posto al centro il futuro dell’Europa e l’impatto delle trasformazioni globali. L’Ateneo ha illustrato le linee strategiche per rafforzare innovazione didattica, ricerca e proiezione internazionale, insieme allo sviluppo di una nuova architettura della conoscenza e alla collaborazione con il sistema produttivo. Confermata anche la vocazione globale dell’Università, con oltre 360 partner nel mondo e un tasso di occupazione del 95% a un anno dalla laurea.

