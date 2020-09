Pomigliano, Luigi Di Maio : “Se sosterrete la coalizione di Del Mastro sara’ ancora piu’ importante la collaborazione col Governo “( video interno )

Condividi

Il video che stiamo per mostrarvi rappresenta uno dei momenti piu’ alti della politica del territorio campano in cui il Ministro Luigi Di Maio nella serata del 29 agosto in pubblica piazza invita a votare i cittadini della sua citta’ Pomigliano per una coalizione privilegiata ovverosia quella del candidato sindaco Gianluca Del Mastro, laboratorio del Pd -M5s.

