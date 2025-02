1 minuto di lettura

L’UE esclusa dai negoziati di pace. Non vedo quale sia il problema. E non capisco questa preoccupazione del PD che, pur di andare contro Trump, continuerebbe quest’incubo all’infinito.

“L’UE esclusa dai negoziati di pace Russia/Stati Uniti/Ucraina? Non mi sorpende. Burxelles raccoglie ciò che ha seminato. Prigioniera di un incredibile abbaglio storico, ha finito per rinunciare alla sua vocazione originaria, alla sua principale missione, alla sua ragion d’essere: promuoverre la pace sul continente europeo. Ha invece assunto un atteggiamento velleitario e bellicista fin dall’inizio della crisi, illudendo il povero Zelensky che la Russia potesse e dovesse essere sconfitta (con le forze armate della NATO). Ora la real politik di Trump ha preso il sopravvento e finalmente si è aperta una strada verso il negoziato, si vuole porre fine a questa sanguinosa guerra che ha causato tanti lutti ai belliggeranti e tanti danni economici agli europei (non agli Usa). In questa svolta trumpiana emerge – purtroppo! – tutta l’inconsistenza politica dell’UE di von der Leyen, di Macron, di Scholtz e compagni. Gli USA, insomma, stanno svolgendo il ruolo che avrebbe dovuto essere dell’UE. Un’occasione storica persa. Non c’è quindi da meravigliarsi che Bruxelles non sia stata invitata ai negoziati di pace. Lo sarà forse quando sarà il momento di schierare, a garanzia della pace raggiunta, truppe d’interposizione tra Ucraina e Russia. Gli Stati Uniti hanno già detto che questo compito spetterà agli Europei. Gli Americani non hanno alcuna intenzione di posizionare proprie truppe sul continente europeo. Quindi anche la beffa: dovemo cioè schierare truppe a difesa di una pace alla quale l’Europa non avrà dato alcun contributo!” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

“Perbenisti sconvolti dall’esclusione dell’Europa nel negoziato Usa-Russia. Imparino la lezione di Trump: non è sopportabile l’ipocrisia per cui si fa retorica umanitaria sotto l’ombrello militare americano, senza nemmeno saldare i conti.” Giovanni Sallusti, giornalista

Possiamo a questo punto sostenere che l’esclusione dell’UE deve scandalizzarci?

