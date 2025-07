Lucio Corsi: un po’ Kiss, un po’ Bowie, un po’ Fortis – tutto cuore e melodia

1 minuto di lettura

La prima volta che l’ho visto è stato a Sanremo. Mi ha colpito subito: vestito in modo eccentrico, con quell’aria un po’ glam, un po’ rock, sembrava uscito da un’altra epoca. E poi ha iniziato a cantare. E in un attimo, ero negli anni ’80.

Anni ’80 puri. Non lo dico per nostalgia facile, né per banalizzare. Ma per quella sensazione precisa che mi ha dato: quando il rock in Italia aveva il volto ruvido di Vasco, e dall’estero arrivavano gli Iron Maiden, i Queen, e quel pop elegante, colorato, autentico dei Culture Club con il grande Boy George, truccatissimo, eccentrico, vero.

Lucio si trucca di bianco. Dà vita a personaggi paralleli. E poi suona.

Ed è questo che conta. Soprattutto oggi.

Lucio Corsi ha questa strana, bellissima capacità: mescola mondi apparentemente distanti e li fa diventare uno stile tutto suo. È un po’ Kiss nei look, un po’ David Bowie nella libertà artistica, e anche un po’ Alberto Fortis in quella sua vena poetica, malinconica, leggera ma intensa.

Il brano “Volevo essere un duro” è un manifesto. Non solo musicale, ma esistenziale. Una canzone che parla di maschere e verità, di desideri di forza e consapevolezze fragili. È vita, è poesia. Una melodia che ti entra in testa e un testo che ti rimane nel cuore.

Lui non è solo un cantante, è un personaggio che si prende la scena con la dolce arroganza di chi sa cosa vuole dire, e lo fa a modo suo. La sua musica ha quella “misura” che oggi si sente poco: non urla per forza, ma non si nasconde. È elegante e spiazzante, nostalgica e moderna.

In un panorama musicale sempre più omologato, Lucio Corsi è una voce fuori dal coro. E forse per questo è così necessario.

