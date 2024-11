Lucca, rimprovera vandali in azione e viene accoltellato: grave 62enne

0 minuto di lettura

(Adnkronos)

Un uomo di 62 anni è stato accoltellato nelle vicinanze della sua abitazione a Lucca ieri sera, lunedì 25 novembre, intorno alle 22. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca. L'uomo sarebbe stato colpito con tre coltellate all'addome ed è stato operato d'urgenza. Sull'episodio accaduto nella frazione di Massa Pisana sono in corso le indagini dei carabinieri. Sempre una prima ricostruzione, il 62enne avrebbe notato due giovani che stavano danneggiando una staccionata e li avrebbe rimproverati. Per tutta risposta uno dei due avrebbe tirato fuori da una tasca un coltello per colpire il 62enne con più fendenti. L'episodio è avvenuto nella zona tra San Lorenzo a Vaccoli e Massa Pisana, nella periferia a sud di Lucca. —[email protected] (Web Info)

