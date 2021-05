Luca Maris, nominato Direttore Artistico di Premio Lucio Dalla 2021.

Condividi

Luca Maris è stato nominato direttore artistico di PREMIO LUCIO DALLA 2021 dal Patron Maurizio Meli.

Luca Maris fu già ospite al PREMIO LUCIO DALLA a Sanremo 2020, che ogni anno consegna anche dei premi collaterali durante il Festival di Sanremo.

Fu proprio in quell’occasione che Maurizio Meli rimase affascinato dal cantautore-discografico partenopeo e iniziò a concentrarsi sulla sua figura di artista.

Questa sinergia è stata voluta non solo per il curriculum di collaborazioni eccellenti che Luca Maris vanta a livello nazionale e internazionale, ma anche per la costante attenzione che i mass-media nazionali e internazionali gli rivolgono e per l’inserimento a marzo 2021 all’interno della programmazione del network MTV USA col suo brano in lingua napoletana “Luntano senza e te”, annoverandolo di fatto nel gruppo dei pochi artisti italiani in onda sul celeberrimo canale televisivo di chiara fama mondiale.

Alla luce di tutto ciò e dell’impegno che Luca Maris mette nel portare avanti il suo viaggio musicale tra propri brani e produzioni discografiche per nuove leve artistiche, il patron Maurizio Meli ha deciso di avvalersi della sua direzione artistica per il prestigioso PREMIO LUCIO DALLA con l’intento di omaggiare il grande Maestro e Poeta scomparso e le capacità professionali che un ruolo del genere implica.

Appuntamento dunque alla “Classica 3 Giorni” dell’8^ edizione, coi Patrocini Morali di NUOVO IMAIE e AFI (Associazione Fonografici Italiani) che si svolgerà in grande stile a Roma il 17/18/19 Giugno 2021, con artisti provenienti da tutta Italia e con la cooperazione delle commissioni di giuria composte da nomi eccellenti tra operatori della discografia, radio, tv, eventi e stampa, impegnati nella promozione commerciale e artistica di nuovi talenti o talenti già noti e per decretare le nomination di PREMIO LUCIO DALLA.

Alla serata di finalissima del 19 Giugno, il Patron Maurizio Meli, inoltre, conferirà a Luca Maris il prestigioso 1° PREMIO LUCIO DALLA GOLD alla carriera per meriti nazionali e internazionali.

I musicisti, cantanti, cantautori, duo e gruppi interessanti a partecipare alle selezioni del concorso nazionale canoro PREMIO LUCIO DALLA possono visitare, per ulteriori informazioni, il sito ufficiale di PREMIO LUCIO DALLA https://www.premioluciodalla.net/

