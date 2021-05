lsole Covid free, Ischia Film Festival primo evento in presenza

Condividi

Abbinata alla rassegna l’iniziativa “Vacanze ad Ischia”.

Messina: “Segnale importante per la ripartenza”

La diciannovesima edizione dell’Ischia Film Festival, in programma dal 26 giugno al 3 luglio, sarà il primo evento in presenza sulle isole covid free. Mentre a Ischia la campagna vaccinale di massa registra una forte accelerazione, sulla scia di quanto accaduto a Capri e Procida (dove si è vaccinato il 82% della popolazione), la rassegna lancia l’iniziativa “Vacanze ad Ischia”, che propone offerte di soggiorno abbinate alla kermesse che, come tradizione, si terrà nei suggestivi spazi all’aperto del Castello Aragonese e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

“Sarà un segnale importante per la ripartenza degli eventi e del turismo sull’isola verde. Ringrazio le strutture e i partner che anche quest’anno hanno deciso di aderire all’iniziativa, che prima della pandemia alimentava con numeri significativi il turismo culturale a Ischia”, ha dichiarato il direttore del festival Michelangelo Messina.

Il depliant, disponibile sul sito ufficiale (www.ischiafilmfestival.it), propone un tour tra le bellezze dell’isola, con una serie indicazioni e utili per i turisti, dagli alberghi ai trasporti, dai parchi termali all’enogastronomia.

La 19a edizione dell’Ischia Film festival, il cui programma sarà annunciato nelle prossime settimane, è sostenuta dalla Regione Campania e dalla Direzione Generale Cinema per il Ministero della Cultura.

loading...