Love Museum, esperienza d’Amore a Palazzo Fondi di Napoli

Love Museum, la mostra instagrammabile dedicata ad ogni forma d’amore, sceglie come prima tappa Napoli. Sarà l’ultima mostra ospitata da Palazzo Fondi nel segno del concetto di Temporary Use, durato cinque anni con la Next Exhibition di Torino.

Aperta da mattina a sera, per abbracciare il concetto aggregativo di ulteriori eventi da ospitare, la mostra offre una riflessione sull’amore per se stessi, oltre che sul sentimento comunitario, amicale e di coppia.

Partner di eccezione ‘Cuore di Napoli’ con la sua mega installazione e 150 ragazzi coinvolti nel progetto.

Il format di successo internazionale ottiene il suo battesimo nel capoluogo partenopeo, in attesa di girare l’Italia. Tra colori e forme, l’intera famiglia potrà accomodarsi, scattare e taggare il luogo deputato a raccontare l’amore per se stessi, per il partner, per un amico, per un familiare, oltre che per il mondo intero.

Con il patrocinio della Città di Napoli e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo, l’esposizione-evento, gode di partner tecnici quali 958 Santero, Ieri Oggi Domani, trattoria e pizzeria e Cuori di Sfogliatella.

Il viaggio sensoriale nell’amore inizia con una sala espositiva dedicata alle interpretazioni del sentimento più nobile che esista, da parte dell’artista brasiliano Romero Britto, del Neo Futurista Marco Lodola, del designer milanese Daniele Fortuna, del Futurista Ugo Nespolo, di Andy Warhol, padre della Pop Art, e di Bansky, street artist più famoso al mondo.

Chiusa il lunedì ed aperta dal martedì alla domenica, con prevendita biglietti su Ticket One ed acquisto presso il botteghino di Palazzo Fondi, la Mostra multisensoriale allestita da scenografi napoletani, regala scenari interattivi per un percorso romantico fatto di tunnel di rose profumate, seguito dalla sala del Mistero ‘We are not friends...’, dedicata all’amore da definire, ma comunque di rosso dipinta.

Il viaggio tematico continua su un’altalena circondata da fiori colorati con farfalle, ubicata nella Sala delle coccole e dei Vizi, dove risiede anche una elegante vasca da bagno sospesa tra nuvole rosa che danno l’immagine al Museo, in cui sarà possibile adagiarsi per fluttuare con l’amato/a.

Dolcissima la Candy Room con pan cakes, teiera, tazza di cioccolato e coppa gelato su cui sedersi per scattare una “gustosa” foto! E ancora un’enormepiscina con palline bianco-blu in onore di Napoli, adagiata in un tempio con led bianchi e luci blu, in cui sarà piacevole tuffarsi; senza dimenticare la sala degli specchi con frasi motivanti sull’importanza dell’amore da dedicare a se stessi.

Tante definizioni dell’amore accompagneranno l’intera esperienza, perchè ‘l’amore è quella cosa che rende il viaggio degno di essere percorso!”

I prezzi dei biglietti sono dal martedì al venerdì: intero: 13,70 euro on-line; 12,50 euro box office. Ridotto: 11,70 euro on-line; 10,50 euro box office.

Sabato, domenica e festivi: intero: 15,70 euro on-line; 14,50 euro box office