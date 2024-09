Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte American Magic

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Buona la prima per Luna Rossa, che sconfigge American Magic nella regata d'esordio della semifinale di Louis Vuitton Cup. Luna Rossa parte male, ma dal terzo lato inizia un'appassionante rimonta, resistendo poi nel finale al disperato tentativo degli americani e chiudendo con 7" di vantaggio. Tra poco le due imbarcazione torneranno in acqua per la seconda regata. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.