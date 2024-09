Lottie Moss ricoverata per ‘overdose’ da antidiabetico dimagrante

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La modella Lottie Moss, sorella minore, 26enne della top model Kate Moss, ha confessato di essere finita d'urgenza in ospedale dopo aver assunto alte dosi di Ozempic, il farmaco antidiabete utilizzato per dimagrire, procuratele da un'amica, che le ha provocato convulsioni, un attacco epilettico e grave disidratazione. Lo ha confessato la stessa Moss, che da anni lotta contro depressione e dipendenze, durante un episodio del suo podcast 'Dream On', raccontando la sua "terribile" disavventura nella speranza che "possa servire di lezione ad altre persone". "Non fate come me. È stato il peggior errore della mia vita", ha ammonito la modella britannica, sorellastra di Kate (hanno lo stesso padre e ben 24 anni di differenza), aggiungendo che preferirebbe "morire" piuttosto che usare di nuovo l'Ozempic. Lottie Moss ha riferito di aver assunto il farmaco alcuni mesi fa, in un periodo "in cui non ero contenta del mio peso". Avuto il medicinale da un'amica ha cominciato a iniettarsi dosi indicate per una persona di 100 chili, quasi la metà del suo peso reale. Dopo due settimane ha cominciato a stare male: "Sono passata da 60 chili a 57 in pochi giorni, – ha riferito – poi a 54 e quindi a 53. Non era una perdita di peso sana considerata la velocità. Alla fine, sono rimasta a letto per due giorni, non riuscivo a trattenere né cibo né acqua, il mio viso non aveva più colore". A quel punto l'amica l'ha portata in ospedale. "Il mio viso e il mio corpo a un certo punto si sono completamente irrigiditi. È stato orribile", ha aggiunto. Da qui il monito sui rischi legati all'assunzioni di questi medicinali senza controllo medico. —[email protected] (Web Info)

