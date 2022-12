Lotteria Italia 2022-2023: tutte le cose da sapere sui premi

Condividi

La nuova edizione della Lotteria Italia è finalmente ricominciata e già in moltissimi hanno acquistato i propri biglietti, nella speranza di essere baciati dalla fortuna. Come da tradizione, anche quest’anno l’estrazione finale della Lotteria Italia si terrà il giorno dell’Epifania ossia il 6 gennaio 2023 ed il sorteggio avverrà in diretta nel corso della trasmissione TV “Soliti ignoti – Il ritorno” condotta da Amadeus. Quali sono però i premi in palio? Oggi scopriamo insieme tutte le cose da sapere in merito.

I premi ufficiali della Lotteria Italia 2022-2023

I premi della Lotteria Italia 2022 non sono ancora stati svelati, in quanto il loro importo è frutto di un calcolo basato sulle vendite dei biglietti.

Basandoci su quanto avvenuto lo scorso anno, possiamo supporre che anche nel 2022 i premi saranno suddivisi in prima, seconda e terza categoria. Per Lotteria Italia 2021 la suddivisione era la seguente:

I premi di prima categoria avevano importi da 5.000.000€ (primo premio) a 500.000€; I premi di seconda categoria avevano tutti un importo fisso di 100.000€; I premi di terza categoria avevano un importo fisso di 20.000€.

L’estrazione finale della Lotteria Italia 2022-2023

L’estrazione finale della Lotteria Italia 2022-2023 sarà trasmessa in diretta TV anche quest’anno, come da tradizione, nel corso della trasmissione “Soliti ignoti – Il ritorno” in onda su Rai 1 il 6 gennaio 2023. Si tratta naturalmente di una puntata speciale che sarà trasmessa in prima serata e che registra sempre un grande seguito, proprio per via della Lotteria Italia.

I premi giornalieri della Lotteria Italia

Chiunque acquisti un biglietto della Lotteria Italia ha la possibilità di partecipare anche all’estrazione dei premi giornalieri, andando a replicare per certi versi quanto accaduto nella scorsa edizione. È importante precisare però che tale partecipazione non è automatica: è necessario registrare il proprio biglietto per avere questa possibilità.

Come registrare il biglietto della Lotteria Italia

Registrare il proprio biglietto della Lotteria Italia è necessario per poter partecipare all’estrazione dei premi giornalieri: un’opportunità che non conviene lasciarsi sfuggire. Le modalità di registrazione del biglietto d’altronde sono molteplici:

È possibile chiamare il numero 894444 da telefono fisso e comunicare il codice numerico di 10 cifre presente sul biglietto;

da telefono fisso e comunicare il codice numerico di 10 cifre presente sul biglietto; È possibile inviare da cellulare un SMS al numero 4770770 indicando il codice identificativo di 10 cifre presente sul proprio biglietto;

indicando il codice identificativo di 10 cifre presente sul proprio biglietto; È possibile registrare il biglietto compilando l’apposito form online presente sul portale ufficiale della Lotteria Italia.

Vale la pena precisare che la registrazione del biglietto della Lotteria Italia non è obbligatoria per partecipare all’estrazione finale. È tuttavia necessaria per avere la possibilità di concorrere all’estrazione dei premi giornalieri.

Quando vengono estratti i premi giornalieri della Lotteria Italia

Le estrazioni dei premi giornalieri della Lotteria Italia sono previste tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel corso della trasmissione TV “È sempre mezzogiorno!” condotta da Antonella Clerici. Coloro che hanno registrato il proprio biglietto possono dunque seguire in diretta l’assegnazione del premio, oppure trovare aggiornamenti tempestivi sui premi giornalieri Lotteria Italia 2022 andando sul sito ufficiale.

A quanto ammontano i premi giornalieri della Lotteria Italia

L’importo dei premi giornalieri varia a seconda del periodo:

Dal 3 ottobre al 16 dicembre: 10.000€

Dal 19 dicembre al 23 dicembre: 20.000€.