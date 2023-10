Lotta al Cyberbullismo: premiato a Milano all’Università Bocconi il corto A Voce Nuda, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e presentato con il supporto di Mexedia alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

L’opera accende i riflettori sul fenomeno della sextortion, il ricatto sessuale realizzato attraverso il web

“La lotta contro il cyberbullismo deve essere un impegno che veda in prima linea le famiglie, i giovani, la scuola ed anche le aziende. Come Mexedia con la nostra Benefit Unit vogliamo fare la nostra parte”.

Lo ha dichiarato Anna Lisa Trulli, responsabile della Benefit Unit di Mexedia nel ritirare all’Università Bocconi il Premio Giuria della Stampa Areté per il corto “A Voce Nuda, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e presentato con il supporto di Mexedia all’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Continua così l’impegno contro il cyberbullismo della tech company fondata dall’imprenditore Orlando Taddeo quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris.

La Tech Company, attiva nel sociale con la sua Benefit Unit, ha sostenuto in partnership le varie fasi del contest La Realtà che ‘NON’ esiste, ideato nel 2019 dalla produttrice Manuela Cacciamani e realizzato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema.

Il corto vincitore dell’edizione 2023, A Voce Nuda di Mattia Lobosco, affronta la tematica del sextortion – crasi tra le parole in lingua inglese sex ed extortion, sesso ed estorsione, ovvero un ricatto sessuale realizzato attraverso il web. Tra gli interpreti: Ginevra Francesconi, Luigi Fedele, Julia Magrone, Andrea Delogu e Mr. Rain.

“Portata per sua natura ad investire nelle più innovative tecnologie, – dichiara Anna Lisa Trulli – Mexedia vuole con questo progetto farsi interprete di un messaggio più ampio: il fine ultimo deve essere, sempre, la persona, che va tutelata laddove la tecnologia possa rappresentare una minaccia, se usata nel modo sbagliato. Come avviene, ad esempio, nel corto “A Voce Nuda”. Un tema attuale, quello del sextortion, sul quale è giusto accendere i riflettori. Un fenomeno in vertiginoso aumento, specie tra i più giovani, che con l’illusione di un flirt o di una storia sentimentale porta a condividere immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto. Basti pensare che nel solo mese di agosto 2023 la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha raccolto oltre 200 segnalazioni per questo reato, che rimane in gran parte sommerso.

Abbiamo voluto supportare “La Realtà che ‘NON’ esiste” perché è un’iniziativa che intende promuovere le forme di storytelling digitale in formato transmediale: una narrazione in grado di raccontare agli adolescenti e alle loro famiglie le minacce e le opportunità del web, dei social network e delle nuove tecnologie a scopo divulgativo ed informativo”.

“Sono soddisfatto del lavoro portato avanti dalla Benefit Unit – dichiara il CEO di Mexedia Orlando Taddeo. La nostra azienda è focalizzata sulla creazione di servizi altamente tecnologici in grado di migliorare e ottimizzare l’attività delle aziende. L’innovazione non può e non deve essere arrestata o limitata, è però essenziale che ciascuno faccia la propria parte per far crescere in ambito sociale le competenze tecnologiche e conoscerne tanto le opportunità quanto i rischi”.

Tra i premiati dalla giuria la Apple Academy dell’Università Federico II di Napoli, il Gruppo Iren per la comunicazione d’impresa; Cesvi per il sociale; Banca Ifis per la comunicazione finanziaria; Barilla per la comunicazione interna, Chora Media per la categoria Media, Letizia Moratti per l’ultradecennale attività di sostegno alle fragilità e contrasto alle dipendenze a partire da San Patrignano, il fondatore e CEO di Talent Garden Davide Dattoli e il fondatore di Illimity Bank Corrado Passera.

Tra i promotori dell’iniziativa il presidente di Areté Enzo Argante e quello della giuria Luciano Floridi da Yale University, il rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari, Rossella Sobrero del Gruppo promotore del Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale.