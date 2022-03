L’orto botanico e’ una favola!

Condividi

Le Fiabe de I Teatrini a Napoli. Tutti i giorni, da sabato 2 aprile 2022

Da Andersen a Collodi, Barrie, Fedro, Esopo, La Fontaine: 5 capolavori in scena per 30 giorni di programmazione e più di 60 repliche fino al 29 maggio.

Napoli. Riprende la programmazione delle FIABE DI PRIMAVERA all’Orto Botanico di Napoli che annuncia la sua ventiseiesima edizione con un nuovo ciclo di spettacoli programmati dal prossimo sabato 2 aprile fino al 29 maggio 2022.

Dopo i due anni di arresto causati dalla pandemia, ritornano nel magnifico giardino napoletano di via Foria gli affascinanti percorsi tra teatro e natura proposti dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II e realizzati per La Scena Sensibile con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli.

5 titoli, selezionati tra i capolavori dei maggiori autori della letteratura universale per l’infanzia e la gioventù (da Andersen a Collodi, Barrie, Fedro, Esopo, La Fontaine), sono messi in scena dalla regista Giovanna Facciolo in singolari allestimenti itineranti ideati per gli incantevoli spazi dell’Orto napoletano. Racconti per adulti e bambini all’avventurosa scoperta di luoghi magici e storie senza tempo, scelti dagli organizzatori per una nuova stagione che annuncia 30 giorni di spettacolo per oltre 60 repliche complessive.

“Liberiamo la fantasia dopo due anni di forzato letargo – sottolinea la scrittrice e regista Giovanna Facciolo – e restituiamo ai nostri bambini il diritto di stare insieme e vivere la magia dell’incontro tra teatro e natura”

Si inizia con “L’albero del sole” (dal 2 al 13 aprile) che proporrà ai piccoli spettatori l’incontro con lo scrittore Hans Christian Andersen e con i personaggi delle sue fiabe, da Pollicina all’Usignolo dell’Imperatore, interpretati dagli attori Monica Costigliola, Adele Amato de Serpis e Leonardo Noto. La rassegna prosegue poi con “Gli alberi di Pinocchio” (in scena dal 19 aprile all’ 8 maggio), “Le favole della saggezza” (dal 2 al 15 maggio), “Con le ali di Peter” (dal 9 al 29 maggio) e con “Storia di un albero e di un bambino” (dal 16 al 29 maggio) che Giovanna Facciolo realizza a partire da un racconto illustrato di Shel Silverstein.

“Ogni spettacolo – sottolinea Luigi Marsano, direttore organizzativo de I Teatrini – è stato realizzato pensando all’Orto Botanico di Napoli come ad uno dei principali protagonisti del nostro lavoro, ed ancor più immaginandone un ruolo attivo che potesse porlo in relazione immediata con le decine di migliaia di piccoli spettatori che fin qui hanno preso parte alle nostre attività”.

Biglietto unico per adulti e bambini: festivi euro 8, feriali euro 7; prenotazione obbligatoria; info tel. 0810330619 (ore 9,30 – 15,30) / 3270795871 www.iteatrini.it [email protected]

Calendario

I Teatrini

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

In collaborazione con

MIC – Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Napoli,

e con La Scena Sensibile 2021/22

FIABE DI PRIMAVERA 2022

TEATRO ALL’ORTO BOTANICO CON TUTTA LA FAMIGLIA

XXVI edizione / primavera

Sabato e domenica, ore 11

Lun./ven. ore 9.30 e ore 11

Dal 2 al 13 aprile 2022

L’ALBERO DEL SOLE di Giovanna Facciolo, da Hans Christian Andersen

con Monica Costigliola, Adele Amato de Serpis, Leonardo Noto

max 80 bambini età consigliata 5-10 anni

Dal 19 aprile all’ 8 maggio 2022

GLI ALBERI DI PINOCCHIO di Giovanna Facciolo, da Collodi

con Monica Costigliola, Valentina Carbonara, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Antonella Migliore; max 80 bambini età consigliata 5-10 anni

Dal 2 al 15 maggio 2022

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA di Giovanna Facciolo, da Fedro, Esopo, La Fontaine

con Annarita Ferraro e Melania Balsamo, percussioni dal vivo di Dario Mennella

max 80 bambini età consigliata 3-8 anni

Dal 9 al 31 maggio 2022

CON LE ALI DI PETER di Giovanna Facciolo, da James Matthew Barrie

con Adele Amato de Serpis, Valentina Carbonara, Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Raffaele Parisi

max 80 bambini età consigliata 5-10 anni

Dal 16 al 31 maggio 2022

STORIA DI UN ALBERO E DI UN BAMBINO di Giovanna Facciolo, da Shel Silverstein

con Jessica Festa, Antonio Torino, Alfredo Pumilia

max 80 bambini età consigliata 3-8 anni

info e prenotazioni: 081 0330619 (ore 9,30 – 15,30)

www.iteatrini.it mailto: [email protected]

Biglietto unico per adulti e bambini: festivi euro 8, feriali euro 7;

la prenotazione è obbligatoria

NB. Tutti gli spettacoli sono riservati a max 80 spettatori.

Per il calendario delle recite scolastiche: [email protected] / tel. 081 0330619