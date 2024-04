0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Finalmente ritorno sul palco!". Dopo essere stata protagonista ieri sera di un'intervista a 'Belve' apprezzatissima dai suoi fan, Loredana Bertè annuncia sui social la ripresa del suo 'Manifesto Tour Teatrale 2024', con il concerto che terrà questa sera alle 21 al Teatro Rossetti di Trieste. "Non vedo l'ora", scrive l'artista su Instagram accanto ad un video che la ritrae in viaggio in treno verso Trieste impegnata a firmare autografi e a concedere selfie ai fan. Il tour, che aveva esordito con un concerto a Milano il 5 marzo scorso, si era interrotto l'11 marzo, quando Loredana era stata costretta a rimandare il live previsto al Teatro Brancaccio per dolori addominali che si erano fatti insopportabili. L'artista è poi tornata in video a 'The Voice Senior' e ieri sera a 'Belve' ma quello di questa sera è il primo concerto che terrà dopo l'interruzione di Roma. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it