0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una 'terapia d’urto' e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere". Inizia così il post di Loredana Bertè su Instagram dopo il malore e il ricovero di lunedì scorso, 11 marzo. L'artista si trovava in una clinica privata di Roma, dove si trovava per tenere un concerto. "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti", ha aggiunto l'artista sottolineando: "Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute". "Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! – ha conclusoè Bertè – Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana" —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it