10 Febbraio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Londra, 13enne arrestato per tentato omicidio: ha accoltellato due compagni a scuola

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) – Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato in Inghilterra con l’accusa di tentato omicidio dopo l’accoltellamento di due compagni in una scuola nel nord-ovest di Londra. Gli agenti sono stati chiamati alla Kingsbury High School in tarda mattinata dopo aver ricevuto segnalazioni relative a un ragazzo di 13 anni accoltellato. 

La polizia ha dichiarato di essere stata successivamente informata che anche una seconda persona, un ragazzo di 12 anni, era stata accoltellata sul posto. I due sono stati portati in ospedale, ed entrambi versano in gravi condizioni. Il sospettato, che avrebbe 13 anni, ha lasciato il posto dopo l’aggressione, ma è stato successivamente arrestato. L’arma utilizzata è stata recuperata. Gli agenti non stanno cercando altre persone coinvolte nell’accoltellamento. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Nautica, nel 2023 fatturato raggiunge record storico di 8,33 mld (+13,6%): export +16%

Redazione

Russi in moto tra la nebbia: in un video virale l’assalto a Pokrovsk mentre la città resiste

Redazione

Mattarella in Trentino con cerotto sulla fronte, al capo dello Stato rimosso un neo

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *