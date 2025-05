Lombardia corre sui social, 1,5 miliardi interazioni e 11 milioni menzioni

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Su web e social sono 11 milioni le menzioni e 1,5 miliardi le interazioni sulla Lombardia e le sue province. È quanto emerge dalla ricerca 'Lombardia motore e voce del Paese: emozioni, opinioni, tendenze', presentata da Luca Ferlaino, presidente di SocialCom, in occasione dell’evento 'Scelte per tempi difficili', XXV edizione di 'Futuro Direzione Nord' a Milano. SENTIMENT POSITIVO PER LOMBARDIA OLTRE 70% Nel panel 'Il futuro della Lombardia', con Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e con la moderazione di Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline, Ferlaino ha raccontato l’analisi realizzata attraverso la piattaforma SocialData, da cui emerge – viene spiegato in una nota – che "la Lombardia è tra le regioni più discusse, apprezzate e riconosciute in Italia". Un sentiment positivo che supera il 70% e un forte interesse per eventi come le Olimpiadi Milano-Cortina e la Mfw. I contenuti negativi sono invece limitati al 10%, la percentuale più bassa tra le regioni del Nord. I post legati al territorio e al paesaggio, che valorizzano l’immagine turistica della regione, ottengono grande successo. MILANO LA CITTA' PIU' CITATA SUI SOCIAL

Milano si conferma il cuore pulsante del racconto online, alimentato da eventi di grande visibilità che attraggono un pubblico internazionale, ma anche l’epicentro delle criticità: maltempo, criminalità ed emergenza abitativa sono i temi più discussi e condivisi. Milano risulta la città più citata, seguita da Como, Bergamo, Varese e dalle principali mete turistiche come laghi, montagne e il Duomo. Tra gli hashtag più usati, spicca #Milano, che testimonia l'interesse per calcio, moda e turismo. Tra i brand più menzionati si trovano Ferrari, le banche e i grandi nomi della moda. Sul fronte delle infrastrutture, si distinguono Malpensa e Milano Centrale, mentre tra le strutture sanitarie emergono il Niguarda e la Statale di Milano. Tra i temi più discussi, spicca il calcio, con eventi come la vittoria del Milan contro il Real Madrid e il ringraziamento dell'Ac Monza a Berlusconi. Anche la sanità è stata oggetto di discussione, con il successo nella lotta contro il cancro della madre del cantante Ghali. "La Lombardia si conferma tra le regioni più raccontate e apprezzate d'Italia, con un sentiment positivo: sui social emerge l'orgoglio lombardo verso il proprio territorio”, spiega Luca Ferlaino, presidente di Socialcom. "Milano – aggiunge – si conferma il cuore pulsante del racconto online, grazie ad eventi di grande visibilità che attraggono un pubblico internazionale. Persistono alcune criticità nel dibattito online su temi come maltempo, criminalità ed emergenza abitativa”. —[email protected] (Web Info)

