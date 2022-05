Lollocaffè contro la crisi, più prodotti allo stesso prezzo

Condividi

Al via la campagna “Promo Convenienza“: 15 cialde in omaggio nelle confezioni da 150 e 10 capsule in omaggio nelle confezioni da 100

Lollocaffè viene incontro alle famiglie italiane alle prese, da mesi, con i sensibili rincari di energia e carburante. Un incremento che, inevitabilmente, si riverbera anche sui prezzi delle materie prime e dei prodotti di prima necessità in un momento di evidente difficoltà generato dalla crisi internazionale in atto e dagli effetti dell’emergenza pandemica. Con un’iniziativa che punta a sostenere le famiglie, la nota e storica azienda produttrice di caffè ha deciso di premiare i suoi clienti, offrendo confezioni con più prodotti ma con prezzi che restano invariati. Una vera e propria lotta ai rincari innescata da Lollocaffè, che ha voluto essere al fianco dei cittadini in un momento di crisi generalizzata.

Nasce così la campagna “Promo Convenienza”. Per tutto il mese di maggio (e fino ad esaurimento scorte) sarà possibile acquistare formati convenienza, contrassegnati da uno specifico adesivo, che prevedono 15 cialde in omaggio nelle confezioni da 150 e 10 capsule in omaggio nelle confezioni da 100. Più prodotto e prezzi che restano invariati. Un’iniziativa in linea con un impegno che vede da sempre in prima linea Lollocaffè, da anni protagonista di attività a sostegno del sociale e dell’ambiente e che oggi ha deciso di tendere una mano alle famiglie in un momento di evidente difficoltà. Perché sulla tavola non debba mai mancare il gusto e il simbolo più emblematico della tradizione del nostro Paese.